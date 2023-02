ClioMakeup, nota make-up artist italiana in tutto il mondo, con il suo brand di cosmetici si mantiene in forma grazie alla dieta. La nota youtuber ha sempre detto di amare il buon cibo e quindi, non è amante della dieta.

Ma vediamo come si tiene in forma Clio Zammatteo, alias ClioMakeup.

La dieta di ClioMakeUp: come si tiene in forma

ClioMakeUp, celebre make-up artist, ha perso ben 20 chili dopo la seconda gravidanza in cui era arrivata a pesare 90 chili. La youtuber ha confessato come è riuscita a perdere peso e tornare in forma. “Non esiste una formula magica per dimagrire ma tanta forza di volontà”, ha raccontato Clio.

In particolare ha spiegato di aver messo su peso perché sfogava sul cibo lo stress, tenendo un’alimentazione scorretta.

Arrivata però a pesare 90 chili, dopo la seconda gravidanza, Clio Zammatteo ha deciso di affidarsi alle cure di una figura che potesse guidarla in un percorso nutrizionale. “Ero arrivata a un livello chiamato obesità” – ha raccontato apertamente la blogger – pesavo 90 chili ma sono alta 1,58 centimetri”. La blogger ha spiegato di non seguire una dieta da fame.

Non ha tagliato del tutto i carboidrati, o meglio quelli raffinati sì, ma mangia molti più cibi integrali.

Inoltre, Clio ha aggiunto alla dieta cibi che prima non consumava come lenticchie, farro e riso venere. Inoltre ha diminuito le dosi, se prima mangiava un piatto di riso da 140 grammi ora ne mangia 70 grammi aggiungendo tante verdure ed evitando il grana. La sua dieta poi prevede anche molte verdure, frutta e proteine tipici della dieta mediterranea.

ClioMakeup e il suo rapporto con il cibo

Proprio su Youtube, dove è nata la sua passione per il makeup, Clio ha confessato: “Sono sempre stata una bambina in sovrappeso, fin da piccola, e da sempre me l’hanno fatto notare. Ero felicissima da ragazzina quando trascorrevo intere estati a lavorare nella gelateria di famiglia, perché il pensiero di non dovermi mettere in costume mi era di sollievo”, ha così detto.

“Mi dicevano che ero grassa? – ha continuato Clio – Mangiavo di più e rispondevo che mi piacevo così, questa è stata una costante nella mia vita. La verità, però, è che era più che altro uno scudo per proteggermi e il cibo un rifugio, un conforto per tutte quelle cose che non andavano bene”.

La make-up artist ha detto che si è resa conto, solo dopo la seconda gravidanza, di mangiare davvero male e solo affidandosi a una persona competente ha iniziato a cambiare le abitudini e a perdere peso, gradualmente e lentamente. La sua dieta è una dieta fattibile sul lungo periodo, perché come ha rivelato Clio: “A cambiare non doveva essere solo il mio peso ma soprattutto il mio stile di vita e il mio atteggiamento”.