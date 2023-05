La beauty routine di Phoebe Dynevor: l’attrice rivela i suoi segreti della skincare per pelli secche

Phoebe Dynevor, star della fortunata serie Netflix Bridgerton, per la quale ha ricevuto una candidatura allo Screen Actors Guild Award, segue una skincare per pelli secche. Vediamo la beauty routine della giovane attrice.

La beauty routine di Phoebe Dynevor per pelli secche

La star dell’acclamata serie Netflix Bridgerton, Phoebe Dynevor, alias Daphne Bridgerton, ha svelato i segreti della sua skincare perfetta per pelli secche come la sua. L’attrice britannica, 28 anni, inizia legandosi i capelli per evitare che si mettano in mezzo al suo rituale di bellezza mattutino.

E, poi, si inizia con la skincare. “In realtà non mi lavo la faccia al mattino, a meno che non mi alleni, naturalmente, mi laverò la faccia dopo. Ma di solito mi spruzzo solo acqua fredda in faccia e asciugo”, ha iniziato dicendo Phoebe.

Dopo l’acqua fredda, l’attrice passa alla vitamina C, di cui è ossessionata: il CEO Brightening Serum perfetta per la pelle secca. “Quando avevo 14 anni usavo la vaselina ovunque sul viso per rimediare. Lo so, sembra folle. E poi ho imparato una corretta routine di cura della pelle”, ha detto la star di Bridgerton.

Poi, dopo la vitamina C, di solito passa un po’ di crema per gli occhi e opta per il marchio Sunday Riley. “Sono stata ossessionata da questo marchio da quando ho trascorso del tempo a New York per la prima volta e il mio appartamento era proprio accanto a Sephora, che è davvero pericoloso per chiunque. Ma è particolarmente pericoloso per un inglese, perché per un inglese, Sephora è come il posto più incredibile del mondo”, ha confessato Phoebe Dynevor.

La parte più improntate per pelli secche: l’idratazione. L’attrice infatti passa subito alla crema idratante “Ice” e la sparge ovunque dal viso, alla fronte, al collo. E dopo l’olio di Juno di Sunday Riley sia giorno che notte.

Infine, Phoebe utilizza sempre la SPF. “Penso di aver avuto circa 13 anni quando ho iniziato a indossare SPF ogni giorno, e penso davvero che sia un punto di svolta”, racconta l’attrice dalla carnagione chiarissima.

Phoebe Dynevor e la cura della sua pelle secca

Avendo la pelle molto secca e la carnagione chiara, l’attrice britannica ama ancor di più la skincare per idratare il viso ma non tanto il makeup.

“Non tendo a truccarmi tutti i giorni nella mia vita normale, di solito metto solo un po’ di correttore, e poi curo le sopracciglia: sono ossessionata per le mie sopracciglia”, ha rivelato.

Phoebe ha un incarnato che incanta, tanto da esser stata nominata volto di Charlotte Tilbury. In netto contrasto con la sua campagna Sunday Riley, l’attrice è stata ripresa mentre lavorava a Hollywood.

La sua facialist Shane Cooper, prima dei Bafta, le ha fatto un trattamento viso che combina un peeling, un’infusione di acido ialuronico per idratare e un’esfoliazione a grana di diamante per lucidare la pelle. E il suo incarnato ringrazia.