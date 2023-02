La beauty routine di Federica Nargi: i segreti della modella

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia, showgirl, modella, conduttrice e ora anche imprenditrice con il suo brand di make-up soprannominato Sobea, è in splendida forma. Mamma di due bambine, Federica Nargi segue una beauty routine per esaltare sempre la sua bellezza naturale.

Scopriamo la sua skincare routine quotidiana, da cosa è composta.

La beauty routine di Federica Nargi: i segreti dell’influencer

La romana 32enne, ex modella e velina di Striscia la Notizia, è legata da molti anni ad Alessandro Matri da cui ha avuto le due figlie, Sofia, 6 anni, e Beatrice, 3. Sullo stile che più la rappresenta, la Nargi ha rivelato: “Elegante, ma naturale. I miei make up non sono stravolgenti, ma valorizzano quelli che sono i miei pregi, senza cambiarne la fisionomia.

Spesso vediamo dei tutorial in cui tra il prima e il dopo c’è uno scollamento impressionante. A me piace truccarmi, ma con toni naturali, senza esagerare nel contouring per non stravolgermi”, queste le sue parole in un’intervista.

Nella sua beauty routine non possono mai mancare creme e sieri. E, prima di andare a dormire mai restare con il trucco. Essenziale, per lei, è la detersione del viso.

“Sto molto attenta a curare la pelle, soprattutto ora.

Cerco di recuperare i danni fatti quando ero più giovane. Prendevo il sole senza protezione o addirittura usavo un acceleratore, ora sarebbe una cosa impensabile. La detersione nella mia beauty routine è molto importante: non vado mai a letto senza struccarmi. Dopo il detergente uso sempre il tonico”, ha rivelato la showgirl romana.

Federica Nargi: segreti di bellezza e cura della pelle

Le creme viso idratanti, applicate sul viso sia di mattina che di sera, vengono scelte dall’ex velina Federica Nargi in base alle stagioni.

Quando è inverno, la Nargi predilige le creme più ricche di pigmenti e un po’ più pesanti, al contrario in estate.

Uno dei suo segreti di bellezza è sicuramente il siero, da applicare dopo la crema o insieme. “Spesso abbino il siero alla crema, a cui non rinuncio mai perché ho la pelle secca”, ha detto la Nargi. E questa sua passione per il make-up e per la cura della pelle l’ha già trasmessa alle sue figlie. Una famiglia in cui a dominare sono le donne.