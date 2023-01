Giulia Torelli, professione influencer di moda e blogger dal 2009, ha all’attivo 200.000 seguaci su Instagram. La famosa fashion blogger ha svelato i suoi segreti di bellezza proprio sui social, ecco la beauty routine di Giulia Torelli.

La beauty routine di Giulia Torelli: segreti di bellezza

Giulia Torelli, classe ’87, nata a Parma e milanese di adozione è una blogger dal 2009, ha un programma radio (Latt&Fiocc su Radio Lattemiele) ed è diventata la prima closet organizer in Italia; nel suo blog ci parla di moda, lifesyle, cinema e tanto altro, ma si occupa soprattutto della sua passione, ovvero la sistemazione degli armadi.

La fashion blogger ha svelato la sua beauty routine di bellezza. Ecco cosa ha rivelato Giulia Torelli.

Nella beauty routine di Giulia Torelli non manca la crema idratante Physiogel Nutri-Idratante Quotidiano: una crema favolosa adatta per pelle secca e sensibile perché nutre, idrata e rende la pelle liscia e morbida donandole un aspetto visibilmente più sano. Si può applicare sulle mani più volte al giorno per mantenerle morbide, poiché, si sa, una blogger vive di appuntamenti.

Per la detenzione della pelle Giulia usa principalmente la linea Remedy di Comfort zone per idratare e pulire la pelle.

La mattina, rigorosamente a viso asciutto e mani asciutte, applico il detergente Comfort Zone oppure un altro detergente della stessa marca, più specifico per pelli secche perché a base cremosa che diventa oleosa, il Cream to oil.

Dopo la detersione, sono immancabili dopo una certa età una serie di passaggi molto laboriosi. Il tonico di Comfort Zone riequilibra la pelle dopo il lavaggio e la prepara per la crema. Il siero, subito prima della crema, perché penetra più in profondità ed idrata.

Le creme idratanti usate nella beauty routine di Giulia Torelli

La crema della stessa linea, la Remedy di Comfort zone, è leggera e perfetta per la mattina, perché si assorbe velocemente.

Ultimo step prima del trucco, la crema protezione 50, che metto se so che devo uscire. Questa volta il mio brand di riferimento è Darphin, la sua crema protettiva infatti non è pastosa e grassa come altre che ho provato, quindi perfetta da mettere sotto il make-up.

Per la notte invece applico una crema più nutriente, sempre di Comfort Zone, che si assorbe meno facilmente di quella del mattino. Se la pelle è particolarmente secca, sempre prima della crema notte applico un olio, di Comfort Zone linea Renight, oppure il famoso olio secco Nuxe.

Nella rubrica “Beauty”, Giulia dona consigli sulla skin beauty routine, sulla selezione di profumi o su accessori per capelli e tanto altro.