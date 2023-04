La beauty routine di Kourtney Kardashian: i segreti di bellezza della star

Imprenditrice e modella statunitense di successo, la sorella delle Kardashian, Kourtney è diventata famosa grazie al reality show “Al passo con i Kardashian”. Ma quali sono i segreti di bellezza di Kourtney? Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, imprenditrice di successo nonché sorellastra delle più famose Kendall Jenner e Kim Kardashian, è la moglie di Travis Barker, batterista degli ex Blink-182 e cantautore e produttore discografico statunitense.

La star del reality “Al passo con i Kardashian” è cambiata molto negli ultimi anni da quando ha conquistato la fama. Kourtney è mamma dei due figli Reign, Mason, e della figlia Penelope, avuta dal suo ex marito. Ma come fa ad apparire sempre con una pelle così luminosa? Ecco la beauty routine di Kourtney.

Parola chiave per Kourtney Kardashian è Collagene. Kourt lo prende ogni giorno per rimpolpare e ringiovanire la sua pelle. E ancora Kourtney usa sieri e creme idratanti che non sono l’ideale per la sua pelle su altre parti del corpo, ma indicate solo per la pelle del viso.

Massaggia il viso più spesso che puoi. Applicare sempre i sieri verso l’alto o anche picchiettare delicatamente sul prodotto piuttosto che tirare e tirare la pelle, che può causare lentamente cedimento.

Per la cura della pelle, la terapia della luce LED è fondamentale, ha benefici anti-invecchiamento e anti-acne in un’unica maschera.

Maschera una volta alla settimana, come rituale della domenica sera. Kourt in genere inizia con Phytomer White Lumination Essential Minerals Brightening Mask e poi sceglie gli altri due a seconda di ciò di cui ha bisogno la sua pelle in quel momento. Ultimo segreto? Impacchi di ghiaccio.

“Mi piace tenere un secchio di ghiaccio (preferibilmente a base di acqua purificata) e un panno pulito e umido per aiutare a sgonfiare e rinfrescare la pelle prima della preparazione della pelle”, confessa Kourtney Kardashian.

I segreti di bellezza di Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian ha lanciato il suo sito web su stile di vita e benessere Poosh, che include (tra le altre categorie) una sezione sulla bellezza. In un video ‘Kourtney Kardashian’s Guide to Natural-ish Masking and Makeup’ rivela alcuni dei suoi fidati segreti di bellezza.

La star del reality ha mostrato uno scrub fai-da-te che usa sulle sue labbra che comprende solo tre ingredienti: olio di cocco, miele e zucchero di canna biologico grezzo. Lo scrub è ottimo da usare prima di applicare il rossetto opaco.

Sempre nel video-tutorial, la Kardashian ha usato il detergente per il viso del marchio K-beauty Peach & Lily e Christy Kidd Face Wipes. Ha spruzzato l’Elixir Face Mist di Caudalie e ha utilizzato il siero ialuronico di Barbara Sturm e l’olio rigenerante di rosa canina Pai. Naturalmente, ha completato il tutto con una crema solare.

Per i fan alla ricerca di un look facile da tutti i giorni, la Kardashian ha condiviso i suoi consigli per il trucco per ottenere una luminosità naturale. Ha iniziato mescolando due colori di Oxygenetix Foundation e applicandoli sul viso.

A seguire Tarte Amazonian Clay Waterproof Bronzer in Park Avenue Princess, applicando un piccolo extra al posto del blush, e RMS Living Luminizer in Champagne Rose per ottenere il suo splendore.

Infine Lancôme Grandiose Mascara sulle ciglia e Kylie Cosmetics Lip Liner in Dolce K con RMS Lipstick in Magic Hour sulle labbra prima di fissare l’intero look con Laura Mercier Translucent Loose Powder.