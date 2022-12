Quali sono gli sport che possono essere praticati in coppia? Se sei alla ricerca di allenamenti da condividere con il partner, per far sì che entrambi restiate in forma, ecco in questo articolo i migliori sport di coppia.

Gli sport di coppia: quali praticare con il partner

Secondo gli psicologi: “Fare sport insieme al partner ha molti vantaggi, non solo per il fisico ma anche per la mente. Quel che cambia è la qualità dell’attività svolta. Allenandosi insieme si impara anche a mediare, a spronare l’altro e a farsi spronare, scoprendo (e accettando) punti deboli e punti di forza altrui”. Ecco i migliori e anche gli sport più gettonati da fare in coppia in questa top 5.

Il tennis, se entrambi amate la competizione

Siete una di quelle coppie che amano sfidarsi – ai fornelli, a letto, a suon di battute? Scegliete uno sport dinamico e competitivo come il tennis per stimolare al massimo l’adrenalina e ritrovare sempre la voglia di mettersi in gioco. Da praticare, all’occorrenza, contro una coppia di amici per imparare anche a fare squadra.

Jogging per le coppie

Un’attività di cardio-training al parco per partire assieme al mattino e condividere il breve tratto di una corsa prima di separarvi per la lunga giornata di lavoro.

Potete alternare sequenze di camminate veloci da abbinare a scatti di corsa che durano pochi minuti, e poi sostenervi l’uno all’altro durante una sessione di addominali. Per spronarvi, ma anche per avere la possibilità di scambiare due chiacchiere a mente libera durante il defaticamento. Un’idea in più: prepararvi una playlist da ascoltare assieme, mentre correte.

Ballo di coppia

La danza è sicuramente l’attività che più si addice a una coppia, perché richiede una sincronia di movimenti e di anticipazioni, una grande complicità.

Inoltre, è perfetto se si attraversa in un periodo di “noia” sotto le lenzuola. La scelta è varia, dal sensualissimo tango alla salsa, passando per il flamenco e i balli latino americani.

Scalata di arrampicata in due

Quando si scala, bisogna affidarsi al compagno di arrampicata. Per questo provare questo sport – che inoltre regala muscoli scattanti e fisico tonico – insieme al partner è utile per imparare l’arte del dare fiducia. Il raggiungere una vetta assieme fa sentire “vincitori” e incredibilmente vicini. Si pratica in palestra con sessioni in montagna durante il weekend.

Kickboxing per scaricare le tensioni

Tra lavoro e i problemi quotidiani, spesso ci si scontra perché entrambi i partner sono nervosi e irascibili. Invece di discutere, si può imparare a scaricare le tensioni con questa affascinante tecnica di combattimento.