La dieta di Gisele Bündchen: come si tiene in forma?

Gisele Bündchen, supermodella, ha da poco superato i 40 anni. Simbolo di un regime alimentare healthy, km 0, e green come unica filosofia di vita. Eppure c’è stato un periodo in cui anche Gisele Bündchen non è stata ligia al dovere e si nutriva solo di junk food.

Ecco, invece, la dieta che segue ora e come si mantiene in forma Gisele Bündchen.

La dieta di Gisele Bündchen: plant based

Gisele Bündchen, super modella brasiliana, ha subito una metamorfosi negli ultimi 20 anni. Dall’alimentazione junk food alla dieta plant based, che continua a seguire imperterrita. La super modella, oggi splendida 41enne, non potrebbe mai rinunciare al suo stile di vita sano, e all’allenamento costante. Ecco la dieta che segue Gisele Bündchen che ha raccontato nel suo libro.

All’inizio degli anni Duemila Gisele sfila per le maison più importanti, diventa un Angelo di Victoria’s Secret e frequenta il bel Leonardo DiCaprio. Ma, in realtà non era affatto contenta e soffriva di ansia. A quei tempi seguiva uno stile di vita sregolato (“bevevo una bottiglia di vino ogni sera”) che stava minando il suo equilibrio psicofisico. E, poi la svolta.

Un cambio drastico di abitudini che l’ha riavvicinata alle tradizioni culinari della sua terra, il Brasile, e della sua infanzia.

Ora nel suo frigo non esiste alcol né cibi grassi ma solo vaschette di hummus e latte di cocco, oltre a diverse confezioni di semi biologici (lino, canapa, chia) e pane senza glutine. Gisele coltiva di tutto nel suo grandissimo orto della sua casa, come “pomodori, cavoli, broccoli, basilico fresco e cespugli di rosmarino”.

Una dieta a prevalenza vegetale e alimenti naturali, ovvero non processati industrialmente e non derivanti da sfruttamento di risorse e animali.

La dieta di Gisele Bundchen: il libro Lessons, My Path to a Meaningful Life

Nel libro Lessons: My Path to a Meaningful Life, uscito nel 2019 Gisele Bundchen rivelava la sua dieta e i suoi piaceri proibiti.

Da un lato, le regole alimentari che la supermodella segue quasi ossessivamente. Dall’altro, alcune concessioni di cui non si vuole privare. Tra queste, il cioccolato fondente – ne mangia un pezzettino ogni giorno – e il burro francese. Per il resto la supermodella ha confessato che non sgarra mai: mangia tanta verdura, frutta e legumi, carne al massimo due volte al mese, pesce una volta a settimana, formaggio solo di pecora e di capra.

A colazione Gisele comincia con un bicchiere d’acqua tiepido e mezzo limone, che assume dopo la meditazione e l’olio pulling (una pratica di igiene orale che utilizza l’olio, di sesamo o di girasole, come alternativa naturale al collutorio a base di clorexidina).

Durante il ciclo beve succo di barbabietola e quando ha in programma di allenarsi uno smoothie fatto di bacche ghiacciate, cacao, semi di canapa e di chia e latte di cocco.

Per pranzo mangia un’insalata con crackers e avocado o una zuppa con legumi e verdure.

Per cena, verdure crude o appena cotte e frutta, legumi, cereali integrali e occasionalmente della carne o del pesce.