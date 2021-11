A volte la tv non rende giustizia ai suoi conduttori o attori, ma c’è qualcuno che, invece, si dimostra sempre in perfetta forma e con un sorriso smagliante: è Alfonso Signorini che per le dirette del suo programma si è fatto trovare anche quest’anno al top, anche grazie alla sua dieta.

Quale sarà?

Alfonso Signorini: la dieta che lo tiene in forma

Quando si entra nel mondo dello spettacolo si diventa personaggi pubblici, e indubbiamente l’estetica diventa un biglietto da visita, e così la forma fisica. Alfonso Signorini non l’abbiamo mai visto con dettagli fuori posto, anzi: l’eccentrico giornalista e conduttore appare in tv sempre in perfetta forma e una grande allegria non lo abbandona mai, nonostante di ostacoli, nella sua vita, ne abbia affrontati eccome.

Ma qual è il suo segreto per mostrarsi sempre al top? Alfonso Signorini segue una dieta in particolare?

La dieta di Alfonso Signorini

A 57 anni mantenersi in forma non è così semplice, e se si è dei buongustai lo è ancora meno. Ma Alfonso Signorini, nel prepararsi alla conduzione del Grande Fratello, qualche piccolo sacrificio l’ha fatto, a partire dalla dieta.

A partire dalla colazione leggera e veloce, a base di soli tre biscotti, fino a tutti i pasti consumati durante la giornata.

Quella di Signorini è un’alimentazione corretta e bilanciata, della quale non possono far parte cibi spazzatura e poco sani come i fritti, le bevande gasate, l’alcol in abbondanza.

E’ un’alimentazione che tutti noi dovremmo seguire, per permettere al nostro corpo di mantenersi in forma, ma non solo: per garantirgli soprattutto il benessere che merita.

Stile di vita e dieta di Alfonso Signorini

E’ stata probabilmente anche la brutta malattia di cui è stato vittima che ha reso Alfonso più consapevole dell’importanza che la nostra salute ha.

Dopo la leucemia è stato difficile riprendersi, ma ce l’ha fatta, e adesso uno stile di vita sano, ma mai troppo rigido, è la prima regola per il giornalista.