La zucca è un vegetale molto apprezzato in cucina in quanto si può utilizzare per realizzare svariate ricette sia dolci che salate. L’alimento però è anche utile a livello cosmetico per via delle sue straordinarie proprietà. In particolare la zucca risulta essere capace di migliorare la salute e l’aspetto dei capelli in modo del tutto naturale.

Zucca per favorire la crescita dei capelli

La zucca è un alimento ricco di vitamina A e di betacarotene, due sostanze utili per la salute dell’organismo e anche per quella dei capelli. Anche grazie alla grande presenza potassio, il la zucca infatti favorisce la crescita dei capelli in modo naturale.

Proprio grazie alle sue proprietà, il succo di zucca è uno degli ingredienti più utilizzati nella realizzazione di trattamenti contro la caduta dei capelli.

Zucca per idratare i capelli

Questo vegetale è anche molto efficace per idratare a fondo i capelli e di conseguenza risulta particolarmente utile per tutti coloro che hanno capelli secchi e danneggiati.

Realizzare un impacco nutriente a base di zucca permette di mantenere i capelli sani e anche belli sa vedere. Questo prodotto infatti rende la chioma lucida e ben idratata andando a migliorare anche l’aspetto delle punte e a prevenire la comparsa delle antiestetiche doppie punte.

Zucca per contrastare la forfora

La zucca è ideale per contrastare la forfora in modo del tutto naturale. Questo prodotto infatti si può utilizzare per realizzare uno scrub delicato da usare sul cuoio capelluto allo scopo di eliminare la forfora e la pelle morta.

L’effetto rinvigorente di questo scrub aiuta anche a stimolare la circolazione e proprio per questo aiuta anche ad aumentare la screscita dei capelli.

Per realizzare lo scrub a base di zucca sono necessari dei semi di zucca tritati, un po’ di purea di zucca e due cucchiai di olio di oliva.