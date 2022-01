Ornella Muti continua a mostrare un fisico perfetto nonstante l’avanzare dell’età. La forma fisica della donna è davvero invidiabile e questo la rende ammirata anche dalle più giovani. Per continuare a vantare un aspetto così perfetto, la Muti segue uno stile di vita sano e molto attento.

Scopriamo quindi qual è la dieta che le permette di rimanere in forma.

I segreti di Ornella Muti per restare in forma

Ornella Muti è in forma perfetta nonostante l’avanzare dell’età. La donna infatti continua a sfoggiare una forma fisica invidiabile grazie allo stile di vita sano che segue. Proprio questo modo di vivere tanto attento le consente di rimanere in forma e di continuare a sentirsi piena di vitalità.

Il segreto della Muti consiste proprio nel seguire uno stile di vita sano che le sta donando una vera e propria seconda giovinezza.

La dieta detox di Ornella Muti

Per rimanere in forma, Ornella Muti segue una dieta detox a base di alimenti sani. Questa dieta risulta abbastanza riservata, ma cercando online è possibile scoprire alcuni dettagli interessanti.

Ornella Muti pone attenzione ad evitare l’uso di condimenti grassi e poco sani.

Per insaporire gli alimenti la donna usa le spezie come ad esempio la curcuma. Oltre a questo, la Muti consuma moderatamente carboidrati e consuma spesso anche frutta e verdura. Queste due categorie di alimenti, infatti, sono fondamentali per disintossicare l’organismo.

Gli zuccheri sono consumati in quantità davvero limitata anche se la dieta consente comunque qualche sgarro.

Ornella Muti e lo yoga

Ornella Muti, oltre a curare la propria alimentazione, pratica anche attività fisica.

La donna in particolare ama lo yoga che la rende energica e piena di salute. Questo tipo di sport, infatti, permette di restare in forma e allo stesso tempo aiuta anche a migliorare il proprio benessere dal punto di vista psicologico.