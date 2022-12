La dieta di Bonci: come ha fatto lo chef a perdere 40 kg in pochi mesi

Gabriele Bonci, noto chef, ha seguito una dieta che gli ha fatto perdere 40 kg in pochi mesi. Scopriamo in questo articolo quale regime alimentare ha seguito lo chef e come ha fatto a perdere così tanto peso in poco tempo.

Bonci e la dieta: 40 kg in meno

E’ diventato popolare grazie al programma tv “La Prova del Cuoco” su Rai 1 dal 2009 al 2015 dove ha stregato il pubblico a casa e in studio con le sue pizze farcite super goduriose. In pochi mesi, lo chef è riuscito a perdere 40 kg. Ecco come ha fatto.

L’ha svelato proprio lui nel suo profilo social. Lo chef romano ha seguito una dieta capace di emozionarlo allo stesso tempo boccone dopo boccone, senza privazioni eccessive e digiuni forzati che lo ha portato a 75 kg in appena 4 mesi.

Il cuoco ha puntato su una dieta ipocalorica e sulla sua amata pizza farcita nelle versioni light realizzate con l’impiego di prodotti biologici. Il monito è però sempre quello di svolgere attività fisica e di evitare le diete fai da te ma di rivolgersi a professionisti del settore per avere tutto il supporto necessario per intraprendere questo percorso nel migliore dei modi.

Menù dieta di Bonci: ecco il regime alimentare dello chef

Vediamo il menu della dieta seguita da Gabriele Bonci per perdere 40 kg e ritornare al suo peso forma. Dalle colazione alla cena.

Colazione: ricca di fibre a cui accompagnare del latte scremato o un tè non zuccherati o del pane light tostato.

Pranzo: ingredienti di stagione, verdure e ortaggi del periodo da mangiare poco conditi e da accompagnare a del pane light, formaggi poco stagionati, carne bianca e pesce azzurro.

Cena: la sua pizza farcita è stata sempre presente ovviamente alleggerita nei condimenti e nei salumi e formaggi di cui era ghiotto. Secondo lo chef “il vero nemico della dieta non è il carboidrato, in quanto se ben trattato lo stesso può essere prelevato di ogni tipologia di zucchero, ma i cereali pesanti e difficili da smaltire”.

Spuntini metà mattina e pomeriggio: un pezzetto di pane light con ricetta Bonci può essere da supporto per chi ha fame, da aggiungere però sempre ad un frutto di stagione o a della frutta secca.