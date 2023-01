La dieta di Bradley Cooper: il menù

Le ultime foto dei paparazzi, immortalano l’attore di Hollywood Bradley Cooper con un fisico meno muscoloso del solito. Come mai è dimagrito così tanto? Scopriamo la dieta che segue e ha seguito Bradley Cooper e come si mantiene in forma.

La dieta di Bradley Cooper

L’ex fidanzato di Irina Shayk e padre di Lea Cooper, Bradley Cooper è dimagrito rispetto al passato. L’icona di bellezza al maschile che ha stregato Lady Gaga e tante altre celebrità internazionali, si tiene sempre in forma e ha compiuto da poco 48 anni. Ecco la dieta che ha seguito Bradley Cooper.

Un fisico più longilineo e meno muscoloso. Bradley Cooper dimagrito appare per le strade di Santa Monica, mentre si sta recando alla sua sessione di yoga.

Capelli corti e barba appena accennata, ha trovato un nuovo equilibrio a 48 anni. E’ merito soprattutto dello yoga che ha praticato nell’ultimo anno.

Lo yoga, tra ginnastica, meditazione e posizioni, aiuta il corpo a essere più elastico e funzionale. E in forma intanto favorisce il rilassamento della mente.

La cucina è una delle grandi passioni dell’attore. Sin da piccolo ha sempre cucinato per i suoi compagni di scuola e amici, anche piatti veloci.

“Mi sono sempre vantato di prendere tutto ciò che era disponibile nel frigorifero e di saperlo trasformare in un piatto di lasagne” ha confessato a Entertainment Weekly.

Bradley Cooper e la dieta per “American Sniper”

Per il ruolo in “American Sniper”, Bradley Cooper ha messo 18 kg di muscolatura. Per raggiungere questa massa muscolare, l’attore ha seguito un programma di allenamenti molto intenso. L’attore di Hollywood ha effettuato prevalentemente 2 allenamenti al giorno e si è alimentato con una dieta da 6.000 calorie per salire di peso da 83 chili a 102 chili in appena 10 settimane.

L’allenamento di Cooper includeva esercizi composti, movimenti in stile olimpico come slanci, stacchi e squat per i suoi allenamenti della mattina insieme a vari esercizi base tradizionali. L’attore faceva 6 diversi pasti al giorno per ottenere massa muscolare, e consistevano in carboidrati, proteine, shake post allenamento, molta carne, uova e riso.