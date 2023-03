La dieta di Claudia Pandolfi: cosa mangia l’attrice?

Claudia Pandolfi si prende cura della sua forma fisica, ma è anche una grande appassionata del buon cibo. L’attrice romana ama mangiare tutto, ma ha dovuto anche affrontare un problema di salute che l’ha spinta verso una dieta sana.

La dieta di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi è una buona forchetta, ama molto il buon cibo, ma cerca sempre di seguire un’alimentazione equilibrata. L’attrice romana adora le uova in tutte le salse, la carbonara e la trippa ed è una che mangia nel senso più bello del termine, assaporando il cibo, gustandolo con grande amore. È sicuramente avvantaggiata, visto che è molto magra, ma lei stessa ha sempre accusato questo complimento come un commento sul suo corpo che non le piace ricevere. Claudia Pandolfi ama molto mangiare, ma anche parlare del cibo, come è accaduto in diverse interviste. Ha sempre dichiarato, però, di non essere brava a cucinare, o meglio, di non amare molto l’idea di cucinare. Lei stessa ha dichiarato che un tempo preparava delle ottime cene, ma non è una grande appassionata dell’arte di cucinare. Nel suo frigo, come lei stessa ha riferito, si trova il brodo vegetale che ama preparare con le verdure del suo orto per i suoi figli. L’attrice è molto orgogliosa del suo orto, in cui coltiva zucca, zucchine, carote, finocchi e pomodori. Mangiare tante verdure fa bene alla salute e avendo un orto personale si ha la certezza che sono davvero buone, oltre alla soddisfazione di averle coltivate personalmente. Il buon cibo ha sempre fatto parte della sua vita, visto che i suoi nonni avevano una frutteria e una macelleria. Il suo primo piatto preferito, a cui non sa rinunciare, è la pasta alla carbonara, mentre come secondo predilige l’uovo al tegamino, magari seguito da un delizioso tiramisù. La donna è andata incontro ad un problema di salute che l’ha spinta a seguire una dieta molto più equilibrata, cercando di non farsi mancare mai nulla dal punto di vista nutrizionale e cercando sostituire alcuni prodotti con altri.

Claudia Pandolfi: l’intolleranza al lattosio

Claudia Pandolfi ha sofferto molto di dolori lancinanti allo stomaco, che in alcuni casi l’hanno portata anche ad avere le convulsioni. Arrivare ad una diagnosi è stato molto complicato, anche perché i medici dicevano sempre che si trattava di stress, ma da quel momento la sua vita è cambiata, così come la sua alimentazione. In realtà l’attrice soffriva di intolleranza al lattosio. “Ecco spiegate le fitte, i crampi, la nausea, ogni volta che, ignara, ingerisco latticini, formaggi, creme, gelati e tutto quello che contiene anche una piccolissima percentuale di lattosio. Mi manca l’enzima per poterli digerire” ha dichiarato la Pandolfi in un’intervista per OK Salute. Grazie alla terapia, alle giuste cure e ad un’alimentazione sana ed equilibrata, è riuscita a contrastare questo problema, arrivando a digerire di nuovo il lattosio. L’attrice romana presta sempre grande attenzione a ciò che mangia e segue un’alimentazione molto bilanciata, sana e ricca di tutti i giusti nutrienti, che l’aiutano a prendersi cura del suo benessere e della sua forma fisica.