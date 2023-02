Cristina Parodi, giornalista italiana e sorella di Benedetta, è in formissima anche a 58 anni. Negli ultimi anni la giornalista ha confessato di aver cambiato la sua dieta e anche alcune sue abitudini. La conduttrice televisiva non mangia più la carne e utilizza la bici per gli spostamenti a Bergamo, nella città in cui vive.

Scopriamo la dieta di Cristina Parodi.

La dieta di Cristina Parodi: cosa mangia la giornalista

Cristina Parodi, giornalista ed ex conduttrice del Tg5 e anche di Verissimo per molti anni, ha deciso da pochi anni di aiutare il pianeta a sopravvivere. Per questo Cristina non mangerà più carne a casa, ma non è ancora diventata vegetariana.

“Mi sono prefissata alcuni obiettivi”, ha detto Cristina. “Non compro più carne, anche se la mangio occasionalmente, quando vado fuori a cena perché so quanta acqua serve per allevare gli animali.

Quando faccio la spesa, compro meno prodotti possibili con le confezioni in plastica e uso sacchetti di materiale riciclato. Nella mia città, Bergamo, mi sposto solo in bicicletta. E ho comprato il gasatore domestico per avere l’acqua frizzante in casa senza acquistare quella in bottiglia, che comporta uno spreco di risorse”, ha così raccontato la giornalista.

Su queste sue decisioni hanno influito e non poco i suoi figli: “Che i ragazzi fossero più attenti a proteggere la Terra, rispetto a noi adulti, me n’ero già accorta grazie ai miei tre figli.

Mi hanno insegnato a non comprare prodotti che vengono da molto lontano oppure che non sono di stagione perché, per trasportarli o conservarli a lungo, si sprecano grandi quantità di energia”, ha confessato la giornalista.

Cristina Parodi, i segreti di bellezza dell’ex TG5

La splendida forma di Cristina Parodi, vicina ai sessant’anni, è dovuta allo sport (“mi costringo a essere sportiva, faccio qualcosa come jogging, tennis, palestra, nuoto, almeno due volte a settimana”), e alla dieta (“mangio poco, di tutto, tutto quel che mi piace, ma poco”).

La giornalista cerca di mantenersi sempre attiva, durante la giornata, a partire dal muoversi in bicicletta o a piedi senza prendere la macchina. Inoltre, Cristina si cura al meglio anche andando in palestra dove segue diversi corsi come anche yoga e allenamento in sala. Questi sono i segreti della sua bellezza.