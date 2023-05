Classe 1992, Demet Özdemir è un’attrice, ballerina e modella turca, nota in Italia per aver interpretato il ruolo di Sanem Aydın nella serie DayDreamer – Le ali del sogno andata in onda su Canale 5. Scopriamo la dieta dell’attrice Demet Özdemir.

La dieta di Demet Özdemir: come si tiene in forma l’attrice turca

Nata a İzmit, in Turchia, il 26 febbraio del 1992, Demet Özdemir viene da una famiglia di origini miste. Sua nonna emigrò dalla Bulgaria alla Turchia quando era ancora giovane per poi trasferirsi nuovamente, insieme a suo fratello, in Germania.

Dopo il divorzio dei suoi genitori, all’età di sette anni, Demet, la più piccola di tre figli, si trasferisce a Istanbul con la madre, il fratello Volkan e la sorella Derya.

Demet Özdemir fa della danza un lavoro, entrando a far parte di un gruppo di ballerini. La sua carriera nello mondo dello spettacolo inizia, infatti, proprio come ballerina in una serie tv, prima di cimentarsi e avere successo nella recitazione.

Il talento di Demet non passa inosservato e in breve tempo la sua carriera di ballerina prende il volo. Qualche anno dopo, infatti, la vediamo tra il corpo di ballo del video musicale Ateş Et Ve Unut di Mustafa Sandal, popolare cantante turco.

Dopo aver lavorato per anni come ballerina, Demet Özdemi decide a un certo punto di cambiare ambiente lavorativo e di provare a intraprendere la carriera di attrice, fino a diventare conosciuta dal pubblico italiano nei panni di Sanem in “DayDreamer” al fianco di Can Yaman.

A febbraio 2021 l’attrice turca ha ufficializzato la sua relazione con l’attore e cantante Oğuzhan Koç. Un anno dopo la coppia, nel giugno 2022, ha svolto la propria festa di fidanzamento ed ha ufficializzato il proprio matrimonio mentre il 28 agosto dello stesso anno i due sono ufficialmente convolati a nozze. Qual è la dieta di Demet per tenersi in forma?

A quanto pare nella sua Turchia, l’attrice è una vera e proprio star. Come Chiara Ferragni in Italia, in Turchia, invece, Demet è diventata il nuovo volto ufficiale di Pantene. A dicembre dello scorso anno è stato realizzato uno spot pubblicitario poi diventato virale.

Demet non perde mai le riunioni con i suoi amici e ama il cibo del ristorante, ma è molto attenta a ciò che mangia. Ecco un programma dietetico che preferisce l’attrice turca.

Colazione mattutina

Gli avocado fanno bene alla salute. Demet consuma avocado ripieni di Taco. È sano, oltre che super gustoso e facile da preparare. Un’alternativa agli avocado ripieni di taco, sono le uova e verdure, un’ottima fonte di proteine ​​e gustosa da mangiare.

Pranzo

Peperoni ripieni di enchilada di tacchino. Questo piatto prevede molte verdure e salsa, quindi ottimo per l’apporto di fibre per il corpo.

Cena

Demet preferisce consumare una cena leggera. Mangia frittate di uova e uova sode perché mantiene lo stomaco pieno per un periodo più lungo e ha anche un ottimo sapore.

Demet Ozdemir e l’allenamento per tenersi in forma

L’attrice turca non scende mai a compromessi con il suo corpo: fa boxe e va regolarmente in palestra per mantenere la forma del suo corpo. Non solo va in palestra, ma è anche un’esperta di Pilates, come si vede dai suoi post su Instagram.

Tra i suoi allenamenti preferiti troviamo, appunto, il pilates, la palestra dove si allena spesso con i pesi, la danza come allenamento cardio, che lavora sul grasso immagazzinato e affina le caratteristiche del tuo corpo.