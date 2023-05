La beauty routine di Demet Özdemir: i segreti di bellezza dell’attrice

Demet Özdemir, attrice turca conosciuta dagli amanti della fiction italiana nei panni di Sanem in “DayDreamer le ali del sogno” con Can Yaman, è una vera e propria star in Turchia. Amatissima anche per il suo aspetto, ecco la beauty routine di Demet Özdemir.

La beauty routine dell’attrice turca Demet Özdemir

Demet Özdemir, classe 1992, è una bellissima attrice e ballerina turca che abbiamo conosciuto con la romantica serie “DayDreamer”, al fianco del famoso Can Yaman. Ma qual è la sua beauty routine per una pelle così perfetta?

Demet Özdemir è stata al centro della stampa nell’ultimo periodo, in Turchia, per la sua bellezza oltre che per la sua recitazione. Si è appreso che il segreto di bellezza di Demet Özdemir, che segue da vicino ogni passo delle giovani ragazze, è l’uovo.

La famosa attrice trentunenne preserva la bellezza della sua pelle con una crema estremamente economica ottenuta riformulando l’olio d’uovo. Demet Özdemir si prende cura sempre della sua pelle con creme a base di uova.

Demet, che ha quasi 15 milioni di follower su Instagram, di tanto in tanto dà consigli di bellezza ai suoi follower sui social. La famosa attrice turca, che deve il suo fisico formoso allo sport e attira sempre l’attenzione per la sua forma invidiabile, ha precedentemente affermato che pratica lo yoga anche per ringiovanire la pelle.

Infatti, questa disciplina aumenta la velocità della circolazione sanguigna sotto la pelle con i movimenti circolari e mantiene il viso vigoroso. Oltre allo yoga del viso, Demet Özdemir aggiunge vitalità e lucentezza alla sua pelle grazie alla crema formulata dall’olio d’uovo, come detto prima.

Ma il segreto più importante della famosa attrice è che non si trucca molto. L’attrice, che si trucca poco nella sua vita quotidiana, evita sempre un make-up eccessivo nella sua vita quotidiana perché è già esposta a un trucco intenso quando è sul set. Almeno nei giorni di riposo, appunto, fa riposare anche la pelle.

Demet Özdemir e i suoi segreti di bellezza

Tra i segreti di bellezza dell’attrice e ballerina Demet Özdemir c’è l’acqua di rose, con la quale lei pulisce la sua pelle ogni giorno, come molte persone fanno. Özdemir ha anche provato la maschera al caffè turco che ha imparato da sua madre.

“Mi sono sentita benissimo. L’unica cosa che mi preme è non dormire con il trucco. Comunque non mi trucco troppo. La quarantena è stata un momento in cui non mi sono mai truccata”, ha rivelato l’attrice.