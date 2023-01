La dieta di Denise Richards: i segreti dell’attrice

Denise Richards, attrice ed ex modella americana, è alla soglia dei 51 anni ma appare sempre in perfetta forma. L’attrice di Hollywood divenne famosa grazie al suo ruolo di Bond girl. Ecco come si mantiene ora in forma e cosa mangia per restare in salute.

La dieta di Denise Richards

L’attrice e star del reality Real Housewives of Beverly Hills ha sempre un bell’aspetto anche dopo molti anni dai suoi ruoli più importanti. A 50 anni compiuti Denise Richards segue una dieta rigorosa per mantenersi così in forma. L’attrice grazie proprio ai fan sui social ha scoperto di avere problemi alla tiroide e ha dovuto cambiare dieta.

“È incredibile per me eliminare in breve tempo il glutine dalla mia dieta quanto sia cambiata la mia tiroide.

Alcuni di voi hanno fatto notare dopo la riunione di #RHOBH che la mia tiroide era ingrossata. Avevate ragione”, ha confessato sui social.

Sui social recentemente Denise Richards ha condiviso come mangia insieme a suo marito Aaron e le sue tre figlie Sam, Lola ed Eloise. Per la cena documentata su Instagram, l’antipasto era una zuppa di spaghetti di pollo. Il piatto principale era pollo arrosto lento con purè di patate ( vegano e non vegano), fagiolini saltati in una riduzione balsamica e un’insalata con pomodoro cimelio, avocado e cetrioli.

Per dessert, la famiglia è stata immortalata mentre mangia brownies fatti in casa. D’altronde mangiare tutti insieme è sempre un piacere.

Solo la scorsa estate, Denise Richards ha rivelato a un magazine di aver recentemente abbandonato la sua dieta vegetariana dopo tanti anni. Un altro cambiamento che ha fatto? Come anticipato, ha eliminato quasi completamente il glutine, dopo aver scoperto dei suoi problemi con la tiroide.

Cosa mangia Denise Richards: cibi preferiti

La star del reality fa il pieno di proteine, dopo aver abbandonato la dieta vegetariana. Altre abitudini includono una tazza di caffè quotidiana ogni mattina. E, per pranzo e cena spesso si concede una frittata di mozzarella, pomodoro e basilico. L’attrice fa tre pasti al giorno e spuntini con verdure con sale marino, frutta fresca, formaggio, noci o patatine e il suo guacamole fatto in casa.

Per pranzo quando è a casa una grande insalata con una proteina come pollo o salmone grigliato. Per cena, come nel post Instagram, mangia pollo arrosto e molte verdure più un’insalata.