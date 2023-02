La dieta di Dusan Vlahovic: cosa mangia il calciatore

La Juventus quest’anno ha dimostrato di avere bisogno del miglior Dusan Vlahovic per risollevarsi dalla complicata situazione in campionato ed in Europa League. Il bomber serbo è stato a lungo lontano dal rettangolo verde a causa di qualche infortunio di troppo, ma dopo il mondiale è finalmente tornato a disposizione dei bianconeri, incredibilmente in gran forma stando a quanto ha riportato anche il tecnico della Juve Massimiliano Allegri: “Non lo ha mai visto così leggero, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina”.

Il rapporto di Vlahovic con la dieta

Per diventare un campione di livello internazionale già a 22 anni, bisogna avere una certa testa: predisposizione al sacrificio, costanza, tanta voglia di dedicarsi in tutto e per tutto allo sport praticato. Così è per Dusan Vlahovic, che per quanto riguarda il dover seguire la dieta, ha sempre avuto la massima cura, come era emerso in una delle prime interviste per Tuttosport: «Penso che siamo arrivati in una era dello sport in cui ogni dettaglio è importantissimo.

Io mi prendo cura di me, mi prendo cura dei dettagli. Io vivo il calcio 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Questa è l’unica cosa a cui devo pensare. Riposare, mangiare bene, lavorare anche dopo l’allenamento in campo e in palestra, anche quando vado a casa. Voglio fare tutto il possibile per stare sempre al 100 per cento. Quando non mi alleno, non ho grandi passioni: io sono un po’ così.

Semplice. Quando finisco l’attività tra allenamento, post allenamento e recupero mi piace fare una dormita di un’ora e mezza nel pomeriggio. Poi niente: guardo le partite, faccio la cena, vado a dormire. Sto tranquillo: non ho niente di particolare. Io credo che noi calciatori abbiamo 20-25 anni di carriera: quindi è giusto dedicarcisi completamente, poi dopo ci sarà tempo per pensare al resto».

La dieta di Dusan Vlaohvic

Per tornare in gran forma dopo il periodo lontano dal calcio giocatoo, Dusan Vlahovic ha dovuto sacrificarsi non poco, e lavorare duro in palestra e a tavola, seguendo una dieta sana, che si traduce in un mix bilanciato tra carboidrati, grassi e proteine.

Semaforo verde per pasta, cereali, verdure crude o cotte, carne e pesce. Serve infatti la giusta quantità di energie per far lavorare al meglio la “macchina” da sport alta 190 cm per 75 kg.

Il piatto preferito di Dusan Vlahovic

Ormai Vlahovic è da diversi anni in Italia e avrà provato diversi dei piatti tipici e sfiizosi della penisola. Nonostante sia una buona forchetta, il calciatore, che tra l’altro ha studiato per diventare medico quindi conosce ancora meglio l’importanza dell’alimentazione, commette ben pochi sgarri durante la settimana, sebbene potrebbe permetterseli visti i tanti allenamenti extra che conduce.

Sono due principalmente gli alimenti di cui Vlahovic si condede un extra ogni tanto: una bella bistecca (e qui l’influenza di Firenze si sentee in pieno) oppure, fa strano dirlo, ma il riso basmati, tipico cibo da palestrato.