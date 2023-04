La dieta di Gabriele Muccino: cosa mangia il regista italiano?

Gabriele Muccino sta meglio, anche fisicamente. Dopo aver vissuto qualche tempo fa un periodo non proprio gioioso, il regista italiano, famoso anche Oltreoceano, ha perso parecchi chili. Ecco come ha fatto a dimagrire con la dieta.

La dieta di Gabriele Muccino: cosa mangia il regista

Il regista italiano tra i più celebri anche in America, Gabriele Muccino, è stato criticato anche duramente negli scorsi anni per aver perso la sua forma fisica ed essere apparso ingrassato.

Poi, però, ha ritrovato la forma grazie alla dieta per sbloccare il peso. Quando gli è stato chiesto come avesse fatto a tornare in forma, e a perdere tanto peso, Gabriele ha risposto senza esitazione: “Dimenticati il formaggio”. Insomma, eliminare latte e latticini avrebbe fatto la differenza nel dimagrimento del regista.

In effetti sono sempre di più i nutrizionisti e dietologi che consigliano di toglierli dalla tavola per avere un fisico più tonico e asciutto, e anche un intestino che funziona meglio.

Molti esperti spiegano: “Siamo l’unica specie al mondo a consumare latte, e suoi derivati, di altre specie”. Per di più lo facciamo spesso da adulti, e non solo dopo la nascita. Insomma, per dire addio alla pancia e i fianchi, scegliete le tante alternative vegetali oggi disponibili al posto dei formaggi.

Sulla sua “mancata” forma fisica duramente criticata soprattutto sui social, Gabriele Muccino aveva scritto proprio sui social:

“Ma perché fa così effetto che sia ingrassato? Faccio il regista per nascondermi dietro la macchina da presa. Non faccio l’attore ma film” aggiungendo anche che: “Ho avuto tanti dispiaceri. In casi del genere, c’è chi dimagrisce e chi ingrassa. Io, evidentemente, faccio parte della seconda categoria. Sono un ansioso, un divoratore della vita, e sono imploso. O esploso”.

Gabriele Muccino e la serie “A casa tutti bene”

“A casa tutti bene”, la prima serie tv di Gabriele Muccino – reboot del suo film campione di incassi del 2018 – arriva per la prima volta in chiaro.

Gli otto episodi del family drama vanno in onda su Tv8 dal 12 aprile ogni mercoledì. Un cast stellare da Laura Morante a Francesco Acquaroli, da Francesco Scianna a Emma Marrone. Uno degli ultimi capolavori di Gabriele Muccino.