Beatrice di York, primogenita del duca di York e principe Andrea, ha spesso preoccupato i sudditi e non solo, per la sua forma fisica. La principessa britannica è apparsa magrissima e snella tanto da poter essere scambiata per una modella. Scopriamo la dieta di Beatrice di York, e tutto ciò che predilige mangiare la principessa inglese.

La dieta di Beatrice di York: cosa mangia la principessa britannica

Classe 1988, Beatrice di York è la prima figlia del duca di York “ribelle” Andrea e di Sarah Ferguson. La principessa inglese, che ha il titolo di sua altezza reale della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord è considerata la nipote preferita della compianta Regina Elisabetta.

La cugina di William e Harry si è ben mantenuta lontana dai riflettori, anche se di lei si è parlato sempre molto anche per aver sposato un ricchissimo italiano.

Dai capelli rossi, occhi enormi e vispi, sempre sorridente, la principessa britannica si è sempre contraddistinta per un fisico non particolarmente longilineo.

Invece, dallo scorso anno ha addirittura preoccupato i fan per essere apparsa super magra, anche troppo. La principessa è mamma di una splendida bambina, Sienna Elizabeth, nata nel 2021. Ebbene, proprio lei sarebbe la causa del repentino dimagrimento della figlia del duca di York.

Il viso è scavato, le braccia e le gambe sono diventate mingherline, la primogenita del principe Andrea di York sembra stanca ed emaciata.

Causa di una vita frenetica da super mamma. Sarebbe sotto peso per una cattiva alimentazione e stanchezza. Non è la prima volta che Eugenia di York segue una dieta sbagliata, troppo rigida. Stando ai rumors, la principessa sta seguendo un regime alimentare vegano. A quanto pare la principessa ha deciso di seguire le orme di Meghan Markle e bandire carne e proteine animali dalla sua alimentazione.

La dieta vegan di Eugenia di York

L’alimentazione di Beatrice di York permette di mangiare qualsiasi tipo di frutta e verdura, legumi di ogni genere, cereali preferibilmente integrali, semi oleosi come semi di chia o di zucca, frutta secca come noci, nocciole e mandorle, germogli di soia, alghe, spezie, erbe aromatiche, tofu, latticini vegetali come quello di soia. Tale regime alimentare sembra aver fatto molto bene alla principessa che, infatti, negli ultimi mesi è dimagrita tantissimo.

Una dieta prevalentemente vegan ma che non escluda del tutto le proteine animali, molto simile a quella della tradizione mediterranea – aiuta a tenere sotto controllo il diabete (migliora il controllo glicemico) e le patologie associate come i disturbi depressivi, migliorando umore e benessere psicofisico dei pazienti.