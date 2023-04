La beauty routine di Giusy Buscemi: i segreti di bellezza

La giovane attrice siciliana, Giusy Buscemi, è tornata su Rai1, protagonista dell’amatissima serie tv “Un passo dal cielo”, sempre più coinvolgente con il suo mix di giallo e rosa. L’ex Miss Italia 2012 è sempre in perfetta forma con un volto perfetto per il cinema. Ma qual è la sua beauty routine? Ecco i segreti di bellezza di Giusy Buscemi.

La beauty routine dell’attrice Giusy Buscemi

Da quando fu eletta la più bella di Italia, nel 2012, Giusy Buscemi è diventata una delle giovani attrici più richieste dal piccolo schermo e soprattutto dalla Rai. L’abbiamo vista in Don Matteo, Un passo dal cielo, La Dama Velata e Il giovane Montalbano, solo per citarne alcuni. D’altronde, il suo è proprio un volto acqua e sapone, perfetto per la recitazione.

L’attrice, infatti, dedica molto tempo e cura del suo viso con una beauty routine ad hoc, anche se non utilizza molti prodotti e soprattutto preferisce un make-up soft. Uno dei suoi punti di forza sono i capelli. Per questo, l’ex Miss da anni è testimonial Cotril.

La beauty routine di Giusy Buscemi punta sulla crema idratante. Come l’ex Miss ha rivelato: “Sono crema-dipendente: tutte le mattine metto la crema sul viso e credo che questo possa essere importante, poi, a lungo andare. In realtà non mi trucco tantissimo durante il giorno: metto al massimo un mascara, un lucido. Punto molto di più sui capelli: sono ricci, sono tanti e sono molto d’effetto”, queste le parole della Buscemi.

Giusy Buscemi e la cura dei suoi capelli ricci

L’ex Miss del 2012, ora attrice Rai, ama da sempre i suoi folti capelli ricci e non perde occasione per esaltarne la bellezza al naturale. L’attrice, quando è fuori dal set, infatti, ama restare “acqua e sapone” anche se come tutte le donne anche lei ha avuto una fase in cui non sopportava i suoi capelli ricci, difficili da gestire. Poi, ha scelto di amarli.

E, per la primavera 2023, la Buscemi ha sfoggiato il nuovo taglio capelli medi. L’ex Miss Italia 2012 ha pubblicato sulla sua pagina social il suo caschetto riccio al naturale, sublimato da un elegante tonalità castano-ramata, perfetta per far emergere il verde chiaro dei suoi occhi. La nuova tendenza di questa stagione.

“Ogni volta che li lavo uso delle creme, sempre Cotril, che coccolano i miei capelli ricci. Sono sempre molto attenta, anche perché nella maggior parte dei lavori che ho fatto, mi hanno sempre cambiato i capelli. Quindi, quando ritorno me stessa cerco di curarli al meglio”, ha detto la Buscemi.