La dieta di Sofia Vergara: cosa mangia l’attrice?

La star di “Modern Family”, l’attrice Sofia Vergara alias Gloria Delgado, si mantiene in forma all’età di 50 anni dopo aver superato anche una brutta malattia. Ecco come si mantiene così in forma e la dieta che segue la bellissima Sofia Vergara.

La dieta di Sofia Vergara

L’attrice, modella e produttrice statunitense di origine colombiana Sofia Vergara è diventata nota al grande pubblico per la fortunata serie “Modern Family” che l’ha vista protagonista. Vergara ha parlato più volte della sua linea e di come si tiene in forma negli anni. L’attrice ha eliminato dalla sua dieta una serie di alimenti per mantenersi in forma soprattutto prima del red carpet.

Il personal trainer e anche nutrizionista di Sofia Vergara è Gunnar Peterson.

Quest’ultimo raccomanda anche gli alimenti che dovrebbero essere evitati se si desidera mostrare una pelle più liscia. Una lista che ha rivelato al magazine Shape. Tra le sue raccomandazioni che Vergara segue, il personal trainer suggerisce di eliminare alcuni alimenti come lo zucchero aggiunto e l’alcol soprattutto di sera.

Gli alimenti che vanno ridotti nella dieta per non trattenere i liquidi sono riso, pasta, avena, patate e sodio. Per riso si intende quello bianco è il risultato di una lavorazione in cui vengono perse quasi tutte le fibre e i nutrienti.

Dopo questo trattamento, rimane un amido che peggiora l’aspetto della cellulite.

Meglio optare per quello integrale. La pasta fornisce energia ma in questi casi meglio scegliere la variante integrale.

Quanto allo sport anti cellulite, Sofia Vergara segue un programma di allenamento di almeno quaranta minuti circa al giorno: “Cinque minuti per riscaldarsi, trenta minuti di allenamento e cinque minuti per allungare e raffreddare”, ha confessato Peterson.

L’attrice colombiana in realtà ha più volte ribadito la sua passione per la buona gastronomia: “Non sono una che ama le diete e non saprei mai dire di no a un buon piatto di pasta.

Del resto si vede anche dalle forme conturbanti del mio corpo”, ha detto Sofia Vergara. La sua cucina preferita è quella latina e quella italiana.

Sofia Vergara: niente carne nella sua dieta

“Non fumo né consumo carne rossa da 13 anni. Mangio molto vario: pollo, pesce, frutti di mare, verdure ma mai carne rossa , per via del suo alto contenuto di grassi” , ha confessato la Vergara.

Dal momento che Sofía Vergara ha un prototipo di una figura latina, con un petto voluttuoso, vita sottile e fianchi larghi, tende a trattenere i liquidi.

Per combattere la cellulite, infatti, utilizza prodotti anticellulite su addome, glutei e gambe. Quest’ultimo li tratta anche con gel freddi che favoriscono la circolazione e prevengono il gonfiore. Ora che sono stati svelati i suoi segreti di bellezza, potrete provarci anche voi.