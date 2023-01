Laura Freddi, nota showgirl italiana, ha da poco compiuto 50 anni. Con i suoi occhi azzurri e la sua folta chioma bionda nel corso dei lunghi anni di carriera ha conquistato il cuore degli italiani ed è stata considerata un’icona di bellezza.

Ecco in questo articolo come si mantiene in forma Laura Freddi, e la dieta che segue.

La dieta di Laura Freddi: cosa mangia la showgirl

Laura Freddi, showgirl italiana, nel 2018, a 45 anni, è riuscita a coronare il suo sogno più grande: il 3 gennaio viene al mondo sua figlia Ginevra e diventa mamma per la prima volta. La showgirl ha anche raccontato il suo percorso per dimagrire dopo la gravidanza.

Laura Freddi è riuscita a perdere 7 kg dopo il parto, avvenuto all’età di 45 anni dopo svariati tentativi di rimanere incinta che avevano quasi convinto la showgirl che il suo sogno di diventare mamma fosse irrealizzabile.

“Avevo una forte massa muscolare perché giocavo a beach volley” ha confessato la showgirl prima di restare incinta.

E, ha anche raccontato la sua lotta all’endometriosi: “Avevo dei dolori, ma non mi era mai stata diagnosticata.

Per fortuna la mia forma era abbastanza lieve. Dopo ho subito un’operazione e ho fatto una cura, e dopo sei, sette mesi ho scoperto di aspettare Ginevra”.

In seguito alla gravidanza la vita di Laura Freddi è radicalmente cambiata: zero ginnastica, zero sport, zero movimento e un continuo calo di peso corporeo fin quando negli ultimi anni è tornata ad allenarsi, e da come appare si nota.

La showgirl non ha mai confessato di seguire una dieta specifica ma si tiene in forma facendo attività fisica, pilates, yoga e allenamento cardio quasi ogni giorno.

Della sua dieta sappiamo ben poco. Solo una volta tanti anni ha rivelato a un noto magazine il menù tipico della sua alimentazione. A colazione un paio di fette biscottate con un cappuccino. A pranzo proteine e un panino oppure un’insalatona. Per cena, invece, un secondo con un contorno. Non è né vegetariana né vegana, dunque mangia qualsiasi proteina animale.