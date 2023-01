Come smettere di fumare senza ingrassare: la dieta da seguire

Come riuscire a smettere di fumare senza ingrassare? Ecco in questo articolo la dieta da seguire per non aumentare di peso se hai intenzione di smettere di fumare. Smettere di fumare non è facile, ma ancora più complicato è riuscire a non ricominciare.

Scopriamo la dieta da seguire per non ingrassare.

Come smettere di fumare senza ingrassare: la dieta

Quando si decide di smettere di fumare si va incontro a diversi problemi, dovuti all’interruzione del rito della sigaretta. Innanzitutto il peso: gli uomini aumentano, in media, di circa 4 chili, mentre le donne ingrassano di almeno 3 chili. Poi l’umore: si diventa più irascibili. Ecco gli alimenti consentiti contro quelli “vietati” quando smetti di fumare, per non prendere peso.

Frutta e verdura. Bisogna abbondare a tutte le ore del giorno. L’organismo degli ex fumatori ha una particolare necessità di vitamina C, ma frutta e verdura servono anche ad avere una dieta in grado di bilanciare gli effetti di aumento del peso che derivano dall’abbandono delle sigarette. In particolare, vi suggeriamo arance e mandarini, kiwi, pomodori, broccoli, cavolfiori e peperoni.

I limoni. Meritano un posto particolare nella dieta dell’ex fumatore.

Non a caso sono consigliati, con un sorso di acqua calda, da tutti medici, innanzitutto oncologi e cardiologi, per mettere in sicurezza il nostro organismo.

Carote, cetrioli e finocchi. Servono per la funzione che svolgono di depurazione dell’organismo. Il fumatore è “inquinato”, e questi alimenti lo aiutano a fare una sorta di dieta disintossicante. Allo stesso tempo allontanano la dipendenza dalla nicotina.

Mirtilli e melograno. Sono molto indicati, anche sotto forma di succhi, per migliorare la circolazione.

Le sigarette hanno sicuramente fatto qualche danno in termini di placche lungo le nostre arterie, e quindi questo tipo di frutta aiuterà a migliorare circolazione e ossigenazione del sangue.

Insalate e snack. Vi sembrerà strano, ma sono proprio le insalate e gli spuntini naturali che possono aiutare l’ex fumatore a vincere fenomeni come l’ansia e l’irritabilità che di solito si accompagnano all’addio alla sigaretta.

Liquirizia. Tenetela sempre a portata di mano: quando sentite la voglia di una sigaretta, sostituitela con una liquirizia.

Cibi da evitare quando smetti di fumare

A parte il caffè, primo nemico degli ex fumatori, ci sono altri alimenti che vanno evitati una volta usciti dal tabagismo. Tutte le bibite gassate, in particolare la Coca Cola spinge il fumatore ad accendersi una sigaretta, e la birra. Vietati gli alcolici e i super alcolici: il motivo è che inducono a una maggiore richiesta di nicotina.

I dolci contengono carboidrati in abbondanza che, per loro natura, accendono la voglia di nicotina. E infine la carne rossa: le proteine sono dei potenti acidificanti del sangue e spingono alla nicotina.