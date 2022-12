Mina El Hammani, attrice, modella e regista spagnola nota per il suo ruolo di “Nadia” nella serie famosa di Netflix, Élite segue una routine di allenamento mirata per il suo corpo. Ecco come si mantiene in forma la giovane attrice spagnola.

Mina El Hammani e l’allenamento per un fisico tonico

L’attrice spagnola, Mina El Hammani, meglio conosciuta al pubblico come “Nadia” della serie Élite, appare in perfetta forma. La giovane attrice, 29 anni, Mina El Hammani è anche una modella come si può intuire dal suo eccellente fisico. Ecco come si allena.

Mina El Hammani si allena in palestra dai quattro ai cinque giorni alla settimana, in modo costante. Nella sua routine di allenamento include tutti esercizi basati sulla forza, sulla tonificazione, con l’aiuto di bande di resistenza, alcuni pesi, TRX e pesi alla caviglia.

A ciò Mina aggiunge una sessione di cardio come riscaldamento e infine lo stretching.

Routine tonificante ispirata a Mina El Hammani

Si parte con un riscaldamento di 15 minuti che sarà un qualsiasi esercizio cardio. Successivamente, faremo alcuni esercizi di stretching e poi tre circuiti ogni giorno e sull’allenamento di più di un gruppo corporeo. Ecco alcuni giorni esemplificativi di allenamento.

Lunedì:

Squat camminati

Squat esplosivi con manubri

Squat di stabilità

Leg curl con manubri

Mercoledì

Pressa per le spalle con manubri

Alzate laterali

Alzata davanti a fascia

Scrollate di spalle con manubri

Giovedì

Squat profondi

Squat con manubri frontali

Affondi inversi

Squat bulgari

La dieta di Mina El Hammani: i cibi inclusi

Per un corpo tonico e muscoloso come quello della modella Mina El Hammani, alla base c’è sempre la dieta. Ecco cosa include il regime alimentare sano e bilanciato, seguito dall’attrice di Elite.

Prima colazione

Avena con frutta e noci

Spuntino

Frullato proteico alla frutta

Il pranzo

Petto di pollo

Verdure

riso integrale

Spuntino serale

Semi di girasole

Cena

Petto di pollo o pesce

Verdure

Insalata