Come sbloccare la schiena? I 5 esercizi che vi cambieranno la vita

Se hai problemi alla schiena e non sai come sbloccarla, ecco alcuni esercizi per farlo. Questi rimedi, descritti nella top 5, vi cambieranno la vita se soffrite per la schiena bloccata. Ecco come fare.

Schiena bloccata: top 5 esercizi

Prima di eseguire gli esercizi, potete sdraiarvi sopra un tappeto con la pancia in su e con le gambe sopra una sedia per riposare la schiena.

Vediamo gli esercizi e come eseguirli nel modo giusto per sbloccare la schiena.

1. Piegate le gambe verso la testa schiacciando la schiena sul pavimento e stringete gli addominali. Tenete per 5 secondi e ripetete 5-10 volte. Portate il ginocchio destro verso il busto e contemporaneamente, spingete la punta del piede sinistro in avanti. Quando sentite lo stretch mantenete per 15-30 secondi. Alternate e fate solo una volta.

2. Tenete la zona lombare della schiena piatta sul pavimento e portate le ginocchia verso il busto. Mantenete per 15-30 secondi. Fate solo una volta.

3. Da sdraiati fate forza sulle ginocchia, sollevando in modo lento il bacino e la parte bassa della schiena. Rimanete su per 5 secondi e ripetete 5-10 volte.

4. Dalla posizione seduta lasciate la testa, le braccia e le spalle pendenti fra le ginocchia per 30 secondi.

Usate le mani sia per abbassarvi, sia per risalire. Da ripetere una sola volta.

5. Tenete la parte lombare appoggiata sul pavimento e curvate il busto verso il bacino, finché le mani raggiungono le ginocchia. Tenete per 3-5 secondi. Ripetete 5-10 volte.

Non è raro che dopo uno sforzo particolarmente intenso si resti completamente bloccati con la schiena. Il colpo della strega è veramente quello che il suo nome dice.

È un dolore lancinante che arriva all’improvviso alla parte bassa della schiena, una Lombalgia, che solitamente colpisce le persone tra i 30 ed i 40 anni. Sebbene la causa principale sia lo sforzo intenso, talvolta può anche arrivare dopo un colpo di freddo. Quando, per un movimento brusco o uno sforzo improvviso e mal controllato, i nervi spinali si comprimono, danno quella particolare sensazione di dolore. A questa sensazione i muscoli rispondono con una contrazione che vanifica qualsiasi altro tentativo di movimento e si resta bloccati.