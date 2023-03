Sara Croce è una modella e influencer molto amata, dalla forma fisica decisamente perfetta e invidiabile. È stata Madre Natura e Bonas di Avanti un Altro, e ha svelato quale dieta segue e come si mantiene in forma nella sua quotidianità, tra allenamento e alimentazione.

La dieta di Sara Croce: cosa mangia la modella?

Sara Croce è una modella e influencer molto conosciuta e amata, che in passato è stata Madre Natura a Ciao Darwin e Bonas di Avanti un Altro. La sua forma fisica è davvero perfetta e per esserlo la modella segue una dieta e dedica il tempo libero all’allenamento fisico. Sara Croce ha spiegato che anche per lei è molto difficile seguire la dieta del nutrizionista, perché spesso ha voglia di sgarrare. Fortunatamente sua madre le ha sempre insegnato a mangiare bene, non facendo mai entrare in casa dei cibi poco sani. La modella ha spiegato che cerca di seguire un giusto equilibrio, nella convinzione che un’alimentazione equilibrata sia indispensabile per una persona che tiene al suo corpo. Per questo cerca di assimilare tutti gli elementi di cui ha bisogno, con il giusto equilibrio, senza mai esagerare ma concedendosi ogni tanto qualche piccolo sgarro. “Cerco di non farmi mancare nulla dal punto di vista nutrizionale” ha dichiarato durante un’intervista, aggiungendo che ha due pasti liberi a settimana in cui può scegliere ciò che preferisce. La modella ha ammesso che la pizza non manca mai e che nell’ultimo periodo sta apprezzando molto il poke bowl di ispirazione giapponese. Sono questi solitamente i due piatti liberi che sceglie durante la settimana, ma non solo, visto che è una grande amante della pasta, in modo particolare della amatriciana e della carbonara. Per il resto cerca sempre di sostituire alcuni prodotti con altri simili ma che contengono meno grassi. La modella ha anche spiegato che adora i broccoli e che la sua cucina è molto basica, perché non è una cuoca eccellente. Il suo menù abituale comprende pollo, verdure, riso o pasta, come quello degli atleti.

La dieta associata all’allenamento fisico

Per mantenersi in forma e avere un fisico così perfetto, Sara Croce associa la sua dieta ad un allenamento costante. Ha iniziato a lavorare sul suo corpo dall’età di 16 anni, per cercare di aumentare la massa muscolare, visto che era molto magra a quei tempi. L’attività fisica da quel momento è diventata parte integrante della sua quotidianità, tanto che si sente in colpa quando non riesce ad allenarsi. È sempre andata quattro volte a settimana in palestra, facendo tanti esercizi per riuscire a sentirsi bene con se stessa. Ha molti attrezzi anche in casa, visto che ha organizzato una stanza per dedicarla interamente all’attività fisica, con panca, cavigliere, manubri. Questo le consente di allenarsi anche quando è in casa, anche solo come sfogo personale, che la fa stare bene anche mentalmente. Il costante allenamento fisico le consente di mantenere il suo corpo tonico e perfetto, grazie anche al menù settimanale che segue con grande attenzione, molto semplice ma di grande effetto.