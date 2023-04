Valentina Vignali, cestista, modella e influencer seguita sui social da 2,6 milioni di follower, ha un fisico atletico e tonico. La campionessa di basket, però, è dimagrita molto grazie alla dieta. Ecco cosa mangia la cestista.

La dieta di Valentina Vignali: cosa mangia la cestista

La cestista di Rimini, Valentina Vignali, ha deciso di parlare di alimentazione insieme ai suoi follower su Instagram. Cosa mangia la campionessa di basket, 31 anni, per tenersi in forma?

Prima di tutto, la cestista confronta i cibi che acquista ogni giorno. Valentina ha deciso di portare i suoi fan nella sua credenza e di mostrare a tutti qual è il criterio che segue durante la sua alimentazione per avere un corpo esteticamente bello ma soprattutto sano.

Il primo esempio che la Vignali mostra ai suoi follower è quello di uno dei cibi più amati in assoluto: il formaggio spalmabile. Senza rivelarne la marca, Valentina Vignali confronta due prodotti.

In uno i grassi sono alle stelle così come anche le calorie nonostante sia oggettivamente più buono e gustoso. Nell’altro, invece, ci sono più proteine e meno grassi, perfetto per un’ alimentazione più corretta e sana.

Il secondo prodotto messo a confronto da Valentina è la pasta. In questo caso si tratta di un tipo di pasta di farina di grano duro che troviamo spesso in commercio confrontato con una pasta alla farina di ceci. Tra le due le differenze di calorie sono poche ma le proteine sono nettamente diverse.

Quella ai ceci contiene molte più proteine e ciò significa che riuscirà a sostenerci meglio durante tutta la giornata e a nutrire di più il nostro organismo.

Valentina Vignali: vittima di body shaming

Innanzitutto l’influencer di Rimini ha parlato della pressoterapia e dell’attività fisica che pratica regolarmente durante tutto l’anno per una forma fisica al top come la sua. Ovviamente, questi trattamenti e lo sport vanno sempre accompagnati da una corretta alimentazione.

In passato la Vignali, ex testimonial di Victoria’s Secret Italia, è stata vittima di body shaming, da haters che erano contro il suo aspetto fisico. Durante la partecipazione al Grande Fratello 16 la modella è ingrassata di dieci chili in due mesi.

Poi è riuscita a ritrovare la serenità ed è dimagrita con la dieta, di 19 chili in un anno e mezzo. Agli hater ha risposto: “Il grasso se ne va e la vostra stupidità?”.

Finito il reality, la sportiva ha cambiato regime alimentare: “Ho cercato di non dare peso agli insulti gratuiti degli hater e di focalizzarmi solo sul mio obiettivo: perdere peso in modo sano e attento”, ha detto la Vignali seguendo un programma basato su buone abitudini alimentari, sotto la supervisione di un medico e con allenamenti costanti.

“Ho imparato che ogni pasto principale deve prevedere il cosiddetto ‘piatto sano’, composto dal 50% di verdure, il 25% di carboidrati e il 25% di proteine”, ha rivelato la cestista.