La Fondazione Italiana Biologi inaugura una nuova sede a Roma: Opportunità e Innovazione

Il 15 dicembre 2025, la Fondazione Italiana Biologi (FIB) ha inaugurato la sua nuova sede a Roma, in via Marco Polo 80. Questo evento segna un traguardo significativo per la fondazione, attivamente impegnata nella promozione della cultura scientifica e nella formazione continua per i professionisti del settore.

Durante l’inaugurazione, il presidente della FIB e della FNOB, Vincenzo D’Anna, ha espresso entusiasmo, definendo la giornata un momento memorabile per la comunità biologica. D’Anna ha sottolineato che la creazione di uno spazio dedicato è un simbolo di identità e responsabilità, un luogo dove promuovere la solidarietà, la crescita professionale e l’eccellenza scientifica.

I fatti

La nuova sede della FIB è concepita come un centro di innovazione e collaborazione. Qui si realizzeranno iniziative formative, borse di studio e progetti di ricerca per elevare gli standard della professione biologica in Italia. D’Anna ha annunciato l’introduzione di scuole permanenti in tutto il paese, offrendo formazione specialistica gratuita su temi chiave come genetica, genomica, biologia marina e bioinformatica.

Progetti futuri e opportunità

Il vicepresidente della FIB, Antonio Mazzotta, ha rivelato che a giugno 2026 si terrà un evento fieristico in collaborazione con IXO, una piattaforma dedicata a mettere in mostra le potenzialità dei biologi e delle startup nel settore. Questa iniziativa favorirà l’incontro tra professionisti e innovatori, creando sinergie per nuove collaborazioni e opportunità.

Le conseguenze

Franco Andaloro, biologo marino e membro del comitato scientifico della FIB, ha evidenziato l’attenzione della fondazione verso la blue growth, una strategia europea per una crescita sostenibile e innovativa legata ai mari e agli oceani. Questa visione integra occupazione, innovazione e protezione ambientale, sottolineando il ruolo cruciale della biologia nel contesto globale.

Un nuovo punto di riferimento

La curatrice degli eventi della FNOB, Elvira Tarsitano, ha concluso l’incontro evidenziando la significatività del momento: “Con questa nuova sede, i biologi possono contare su un nuovo punto di riferimento che supporta la loro crescita professionale e scientifica”. Gli spazi della fondazione sono progettati per ospitare aule, laboratori di ricerca e aree di coworking, promuovendo la cooperazione tra professionisti, università e imprese.

La nuova sede della Fondazione Italiana Biologi rappresenta non solo un edificio, ma un simbolo di evoluzione e progresso per la comunità scientifica in Italia. Con l’impegno verso l’istruzione e la ricerca, la FIB si prefigge di rimanere all’avanguardia in un mondo in continua evoluzione.