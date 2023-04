La migliore frutta e verdura da mangiare a maggio

Nel mese di maggio la primavera è nel suo pieno splendore; rifioriscono le rose e sulle nostre tavole cominciano a spuntare frutta e verdura di prima qualità come vegetali coloratissimi e ricchi di proprietà per l’organismo. Ecco qual è la miglior frutta e verdura da mangiare a maggio.

Frutta e verdura di maggio: quali sono i migliori cibi

Maggio è il mese perfetto per iniziare a gustare i primi frutti estivi così come la miglior verdura pronta in tavola. Ecco quale frutta e verdura prediligere a maggio in primavera.

Tra la frutta da scegliere, nel mese di maggio, sì ad albicocche e pesche, ma è anche il momento migliore per acquistare ciliegie e fragole. Insomma: siamo nel pieno della stagione della macedonia primaverile. Ecco una lista dei tipi di frutta che consigliamo di acquistare:

Albicocche;

ciliegie;

fragole;

limoni;

mele;

nespole;

pere;

pesche;

frutta a guscio.

La verdura da mangiare a maggio

Per gli amanti dei legumi freschi, maggio è il mese perfetto: in questo periodo si possono acquistare fave fresche e piselli. Questo mese è perfetto anche anche per acquistare verdure primaverili come gli asparagi e gli agretti, ma consigliamo anche di acquistare deliziose patate novelle, cicoria, finocchi, rucola, spinaci, radicchio rosso, lattuga, pomodori, sedano, ravanelli, barbabietole e zucchine.

Maggio è anche un mese in cui si possono trovare le ultime verdure del periodo invernale, come broccoli, cavoli e cavolfiori. Ecco una lista delle verdure migliori:

Aglio;

agretti;

asparagi;

bietola;

carciofi;

carote;

catalogna;

cavolfiori;

broccoli;

cavolo cappuccio;

cavolo verza;

cetrioli;

cicoria;

cime di rapa;

cipolle;

fagiolini;

fave;

finocchi;

indivia e lattuga;

legumi secchi;

patate e patate novelle;

piselli;

pomodori;

porri;

rape;

ravanelli;

rucola;

scalogno;

sedano;

spinaci;

taccole;

valerianella;

zucchine.

Nespole: proprietà della frutta di maggio

Tra la frutta più consumata durante il mese di maggio, oltre alle fragole, troviamo le nespole, dal gusto delicato e dolce ma allo stesso tempo fresco, grazie alla leggera nota acidula. Questo frutto non andrebbe mai consumato acerbo, poiché possiede proprietà astringenti; quando matura, invece, diventa un vero e proprio lassativo naturale.

Ottimo come snack per gli sportivi, poiché è ricco di vitamine del gruppo B, di potassio e magnesio.

Fave: snack perfetto per maggio

Sulla tavola di maggio troviamo sempre le fave, da mangiare come snack, come condimento di un primo piatto o anche come semplice contorno. Nonostante sia considerato un alimento povero, poiché in passato veniva mangiato dai contadini e tutt’ora si può trovare ad un prezzo vantaggioso, è ricco di proprietà benefiche.

Contiene, infatti, vitamina A, vitamina C, vitamine gruppo B (B1, B2, B3), fibre, ferro e altri minerali, aminoacidi e proteine. Ha un effetto depurativo per tutto l’organismo e grazie alle vitamine fornisce un favoloso apporto energetico.