La Scienza Svela il Legame tra Luna e Fertilità: Ecco Cosa Devi Sapere

Da secoli, la luna esercita un fascino indiscusso sull’umanità, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo ruolo nei ritmi naturali della Terra. Le maree, ad esempio, sono regolate dalla sua forza gravitazionale. Recenti ricerche condotte dall’Università di Padova cercano di fare chiarezza su questo enigma, suggerendo che i cicli mestruali delle donne possano effettivamente allinearsi con le fasi lunari. Tuttavia, l’arrivo della luce artificiale sembra aver complicato questo legame.

Il ciclo mestruale e il suo parallelismo con la luna

In media, il ciclo mestruale delle donne dura 28 giorni, un periodo che si avvicina al ciclo lunare di circa 29,5 giorni. Studi condotti in passato avevano già suggerito che in alcune donne l’inizio delle mestruazioni potesse coincidere con le fasi della luna, in particolare in relazione alla luminanza lunare – ovvero la quantità di luce visibile da essa – e ai cicli gravitazionali.

Sincronizzazione e variazioni nel tempo

Tuttavia, questa sincronizzazione non è sempre presente. Può apparire o scomparire nel corso della vita di una donna e tende a ridursi man mano che si invecchia o si è esposti a un eccesso di luce artificiale. I ricercatori hanno esaminato i dati di 176 partecipanti che hanno monitorato l’inizio del loro ciclo mestruale per almeno due anni, rilevando delle tendenze significative.

Impatto della luce artificiale

Secondo i risultati della ricerca, fino al 2010 – prima che l’illuminazione a LED e l’uso diffuso di smartphone diventassero comuni – la sincronizzazione con i cicli lunari era ben visibile. Con l’aumento dell’inquinamento luminoso e l’uso crescente di dispositivi elettronici, questa connessione è diventata sempre più rara. L’unico periodo in cui è stata notata una certa eccezione è stato nel mese di gennaio, quando le forze gravitazionali del sistema Sole-Terra-Luna sono particolarmente forti.

Analisi delle tendenze online

Ulteriori conferme sono emerse dall’analisi di Google Trends, dove termini come dolore mestruale mostrano picchi proprio in corrispondenza di periodi in cui si verificano queste forze gravitazionali. La professoressa Sara Montagnese, primo autore dello studio, sottolinea che la crescente esposizione alla luce artificiale potrebbe interferire con la sincronizzazione con i cicli lunari di luminanza.

Conseguenze potenziali per la salute femminile

La luce artificiale non solo oscura la luce naturale della luna, ma sembra anche avere effetti diretti sul corpo femminile. Si è osservato che può accorciare la durata del ciclo mestruale, influenzando parametri legati alla fertilità e all’età riproduttiva. Questa perdita di sincronizzazione con la luna potrebbe avere ripercussioni significative sulla salute femminile.

La ricerca dell’Università di Padova suggerisce che la luna ha avuto un ruolo importante nel regolare il ciclo mestruale delle donne e che, nonostante il nostro stile di vita moderno e l’uso di tecnologie che illuminano le notti, potrebbe ancora esserci un legame sottile tra i cicli lunari e il corpo umano. Resta da vedere se, in futuro, sarà possibile ripristinare questa connessione in un mondo sempre più illuminato.