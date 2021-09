Tisane sgonfianti naturali: le migliori 3 da provare

Le tisane sgonfianti naturali sono molto utili per sgonfiare l’addome in modo efficace. Queste bevande consentono di migliorare la digestione grazie alle loro proprietà uniche.

Scopriamo insieme quali sono le tre migliori tisane sgonfianti da realizzare a casa e impariamo le loro ricette.

Tisane sgonfianti naturali alla menta

La menta piperita è ricca di mentolo, un composto naturale che si trova nella pianta e che stimola le ghiandole salivari e la produzione di bile. Questo è molto importante per facilitare i processi digestivi e per migliorare anche la salute e l’attività del fegato.

La tisana alla menta piperita quindi è in grado di rilassare eventuali crampi da digestione e di ridurre la produzione di gas intestinali.

Per preparare questa bevanda è necessario immergere 10 foglie di menta fresca in una tazza di acqua calda. Dopo aver lasciato in infusione per 10 minuti, filtrate e bevete.

Tisane sgonfianti all’anice verde

La tisana all’anice verde è una bevanda che vanta proprietà digestive, carminative e antispasmodiche. I benefici derivano in particolare dall’anetolo che si trova all’interno dell’anice e che risulta essere in grado di contrastare il gonfiore addominale.

Per realizzare la bevanda dovete portare quasi ad ebollizione l’acqua e poi aggiungere semi di anice stellato dopo aver spento il fuoco. Lasciate in infusione per almeno 10 minuti prima di filtrare e di gustare la bevanda.

Tisane sgonfianti naturali ai semi di finocchio

La tisana ai semi di finocchio è ideale per ridurre la tensione e il gonfiore addominale. Questa bevanda vanta proprietà digestive notevoli, inoltre è anche depurativa e carminativa.

I semi di finocchio sono infatti fondamentali per mantenere in salute l’apparato gastrointestinale in quanto riduce le contrazioni addominali e la formazione di gas.

Per realizzare la tisana in questione dovete semplicemente scaldare l’acqua senza farla bollire e poi aggiungere 2 cucchiaini di semi di finocchio. Dopo aver lasciato in infusione per 10 minuti, filtrate e gustate ancora calda.