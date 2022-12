La dieta di Chiara Nasti: cosa mangia ogni giorno?

Chiara Nasti, diventata da poco mamma di Thiago, si tiene sempre in forma. Scopriamo in questo articolo la dieta che seguiva fino a poco tempo fa l’influencer che divide il web, tra critiche e apprezzamenti. Vediamo cosa fa per restare così in forma.

La dieta e l’allenamento di Chiara Nasti: come si mantiene in forma

Come fa Chiara Nasti a tenersi in forma? Le fan della famosa influencer sono curiose di scoprire i suoi segreti di bellezza, seguiti fino a poco prima della gravidanza. Ecco quale dieta segue la giovane neo mamma.

Tempo fa in alcune storie pubblicate sui suoi social, dove è attivissima, Chiara Nasti ha spiegato di non seguire una dieta particolare, ma cerca di mangiare sano, privilegiando le proteine e allenandosi molto, anche se come tutti si concede qualche sgarro che brucia subito con la palestra direttamente da casa.

Proprio riguardo il mangiar sano, alcune sue precedenti dichiarazioni avevano suscitato non poche polemiche. “Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo), visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni. Bevo acqua di cocco o coca cola. Noi siamo quello che mangiamo”, aveva detto l’influencer, lanciando un messaggio poco positivo.

“Non si può non bere acqua, la nostra composizione corporea ha bisogno di acqua”, “Bere coca-cola è un enorme sbaglio”, avevano commentato in molti.

Anche se si concede qualche sgarro alla dieta, l’influencer napoletana non rinuncia mai allo sport e all’allenamento, nemmeno in gravidanza.

I primi tempi in cui aveva annunciato a tutti di essere in dolce attesa sfoggiava ancora una forma fisica smagliante. In molti si erano infatti chiesti se la donna avesse iniziato una dieta o qualsiasi tipo di attività fisica per essere arrivata ai 4 mesi senza mettere nemmeno un grammo.

La famosissima frase “io non mi svaccherò” diede inizio a numerosissime polemiche. Il pancione di Chiara è poi esploso e la donna per un periodo è stata a riposo interrompendo anche i suoi allenamenti. Ma fino a poco tempo prima, ecco il suo allenamento in gravidanza.

Esercizi da fare in gravidanza, a basso impatto

Prima di tutto, consultare il proprio medico e affidarsi a un professionista, come ha fatto Chiara Nasti. Una volta ottenuto l’ok da parte del proprio medico, nel primo trimestre di gravidanza gli esercizi devono essere a basso impatto.

Questi ovviamente possono essere compiuti solo se la gravidanza non è a rischio, in quel caso è consigliato il riposo forzato. Tra le attività da compiere i primi mesi si consiglia di solito lunghe camminate, yoga, nuoto e acqua gym, il tutto da eseguire sempre in maniera molto soft senza mai sforzarsi.