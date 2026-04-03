Lezione di prova yoga a prezzo speciale a Jhana Loft

Nell’offerta del nostro centro puoi iniziare con una lezione di prova pensata per chi vuole esplorare lo yoga senza impegno. Il prezzo standard per le lezioni singole è di 20,00 €, ma per chi frequenta per la prima volta proponiamo uno sconto: la prima lezione di prova è disponibile a 10,00 €. Questo permette di valutare stile, atmosfera e metodo didattico prima di sottoscrivere abbonamenti o pacchetti più lunghi.

Per garantire a tutti la possibilità di testare la nostra offerta, la promozione è riservata a un’unica partecipazione per persona: potrai iscriverti una sola volta come prova. In queste occasioni l’obiettivo è farti sentire a tuo agio e offrirti un assaggio concreto della pratica, sia dal punto di vista fisico che mentale, accompagnato dall’accoglienza del nostro spazio e dalla professionalità degli insegnanti.

Come funziona la lezione di prova

La procedura per accedere alla lezione di prova è semplice e immediata: scegli la lezione che preferisci nel calendario, acquista la data selezionata indicando l’opzione “lezione di prova” al momento del pagamento e riceverai la conferma della prenotazione. Ricorda che l’offerta è valida una sola volta per persona e serve a far conoscere il nostro approccio: dal Vinyasa all’Hatha, fino a pratiche più specifiche come il Kundalini e lo Yoga Face.

Consigli pratici per la partecipazione

Per sfruttare al meglio la prova ti suggeriamo di presentarti qualche minuto prima dell’inizio della lezione, indossare abbigliamento comodo e portare una bottiglia d’acqua. Se hai dubbi su eventuali limitazioni fisiche, comunica le tue esigenze all’insegnante prima della pratica; il nostro team è abituato ad adattare posizioni e ritmi per chi è alle prime armi o ha problemi specifici. La lezione di prova è un’opportunità per valutare anche l’intesa con l’insegnante e l’atmosfera dello spazio.

Il nostro approccio e la squadra di insegnanti

Lo stile dell’insegnamento si fonda sulla condivisione dell’esperienza personale e sulla formazione continua: ogni insegnante arricchisce le lezioni con percorsi e competenze diverse, creando una proposta variegata per studenti di tutti i livelli. Il nostro centro, progettato per essere luminoso e accogliente, punta su una pratica consapevole che va oltre la semplice esecuzione delle posture, mettendo al centro la connessione tra corpo e mente.

Insegnanti con formazione certificata

Tra i nostri insegnanti, Vittorio Guarna porta l’esperienza maturata con maestri e workshop: nel 2018 ha ottenuto la certificazione RYT 250h e nelle sue lezioni pratica spesso insieme al gruppo, creando un clima di condivisione. Monica Licata, nata nel 1977 e cresciuta nello sport e nell’equitazione, ha completato nel 2026 il teacher training “Hatha & Vinyasa Foundations” RYT 200 presso CityZEN; la sua esperienza sviluppa grande empatia e attenzione nell’ascolto degli allievi.

Specialiste in pratiche complementari e benessere

Altre insegnanti arricchiscono l’offerta con percorsi specialistici: Beatrice Bosoni ha iniziato dal Kundalini e ha approfondito stili come Ashtanga e Vinyasa, formandosi in Indonesia e studiando tecniche di myofascial release, pranayama e alignment. Anna Kostina ha intrapreso ritiri e poi si è formata con certificazioni 250H e 500H, insegnando Kriya Hatha, Vinyasa, Ashtanga e pratiche anti-age come Yoga Face, Gua Sha e massaggi linfodrenanti facciali. Infine, Paola Mordiglia, giornalista e insegnante di Pilates matwork dal 2014, e Barbara Del Duca, giornalista ed educatrice che ha aperto jhana loft a Milano nel 2018, contribuiscono con esperienze in danza, formazione e counseling corporeo per offrire percorsi mirati al benessere e alla crescita personale.

Se vuoi provare, passa dalla pagina delle lezioni, scegli l’orario e acquista la tua lezione di prova. È il modo più diretto per capire quale pratica si adatta meglio al tuo corpo e al tuo stile di vita, e per incontrare insegnanti pronti a guidarti nel percorso. Ti aspettiamo per condividere una pratica attenta, sicura e rispettosa delle tue esigenze.