Lezione di prova a prezzo ridotto: come funziona e chi sono gli insegnanti

Se vuoi iniziare o tornare alla pratica dello yoga, è utile conoscere prima modalità e persone che guideranno le lezioni. Offriamo una possibilità dedicata ai nuovi partecipanti: la lezione di prova a tariffa ridotta che permette di testare lo spazio, lo stile di insegnamento e l’atmosfera del gruppo. Prima di iscriversi regolarmente, provare una seduta rende più semplice scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze fisiche e mentali.

Le informazioni pratiche sono chiare: la quota per le singole lezioni è di 20,00 €, ma per la prima esperienza è disponibile una lezione di prova al prezzo promozionale di 10,00 €. Il sistema di acquisto è semplice e pensato per chi approccia lo studio dello yoga per la prima volta: segui i passaggi indicati e ricorda che questa opportunità è riservata a un solo acquisto per partecipante.

Come prenotare la lezione di prova

Per prenotare la lezione di prova segui tre passaggi fondamentali: prima scegli la lezione che desideri provare, poi effettua l’acquisto selezionando l’opzione dedicata alla prova, infine completa la registrazione. Il processo è pensato per essere intuitivo e veloce, così da non scoraggiare chi si avvicina per la prima volta al centro o alla pratica. È importante notare che la promozione è valida una sola volta per persona, una regola che garantisce equità tra i partecipanti e facilita l’organizzazione delle classi.

Dettagli operativi

Al momento dell’acquisto riceverai le istruzioni su come presentarti alla lezione, l’eventuale materiale consigliato e le norme di partecipazione. Se sei alle prime armi, ti suggeriamo di comunicare eventuali limitazioni fisiche o condizioni mediche all’insegnante: il rispetto della propria condizione corporea è alla base di una pratica sicura. L’obiettivo è offrire un’esperienza di qualità che permetta di valutare con serenità se proseguire con corsi regolari o percorsi specifici.

Il team: esperienze e specializzazioni

Lo staff comprende insegnanti con percorsi diversi, ciascuno con competenze che arricchiscono l’offerta formativa. Tra i membri del team, Vittorio Guarna porta l’esperienza della formazione RYT e la pratica condivisa: ha completato il corso RYT 250h nel 2018 e continua a perfezionarsi attraverso workshop, proponendo lezioni in cui insegna e pratica insieme agli allievi. Il suo approccio valorizza la trasmissione diretta e l’apprendimento collettivo, rendendo ogni classe un flusso condiviso.

Insegnanti con background tecnico e artistico

Paola Mordiglia unisce competenze giornalistiche a una lunga esperienza nell’insegnamento della danza per bambini e nel Pilates matwork dal 2014. Pur non essendo una professionista sanitaria, Paola lavora per migliorare il benessere, la postura e la consapevolezza corporea degli allievi, puntando su autostima e connessione mente-corpo. La sua metodologia è rivolta soprattutto a chi cerca esercizi di potenziamento posturale e ricostruzione della fiducia nel movimento.

Monica Licata, nata nel 1977, proviene dal mondo dell’equitazione e dell’accompagnamento all’aria aperta: questa formazione le ha sviluppato empatia e capacità di ascolto. Ha completato il Teacher training “Hatha & Vinyasa Foundations” RYT 200 presso CityZEN nel 2026 e porta nelle sue lezioni la volontà di trasferire agli altri i benefici fisici e spirituali dello yoga, con una prospettiva che valorizza l’incontro con se stessi.

Beatrice Bosoni si è avvicinata al Kundalini e ha poi esplorato stili come Ashtanga, Vinyasa, Bikram e Hatha, completando la formazione in Ashtanga Vinyasa in Indonesia. I suoi studi includono tecniche di myofascial release, pranayama, alignment e adjustment, strumenti che integra nelle classi per offrire un lavoro attento al corpo e al respiro. Ritornare a insegnare presso Jhana Loft è per lei motivo di gratitudine e continuità nella ricerca.

Anna Kostina ha costruito la sua carriera a partire da ritiri e dall’organizzazione di eventi: dopo aver completato formazioni da 250H e 500H, insegna diversi stili tra cui Kriya Hatha, Vinyasa, Ashtanga e Kundalini. È nota per proporre anche pratiche innovative come lo Yoga Face, un approccio che collega postura e cura del viso e che rappresenta un’alternativa non invasiva agli interventi estetici. Anna approfondisce inoltre tecniche anti-age come Gua Sha, massaggio linfodrenante facciale e concetti di bio cosmetologia.

Barbara Del Duca è una giornalista iscritta all’albo dal 1992, con una formazione in educazione e un percorso come counselor a mediazione corporea. Insegna discipline quali Vinyasa, Hatha, Yin, Yoga Ormonale e Meditazione. Nel 2018 ha realizzato il progetto di aprire Jhana Loft a Milano, uno spazio pensato per favorire accoglienza e pratiche consapevoli, dove la formazione degli insegnanti e l’attenzione al benessere complessivo sono prioritarie.

Conclusione e suggerimenti pratici

La lezione di prova è lo strumento ideale per capire stile, ritmo e filosofia di un insegnante senza impegnarsi subito a lungo termine. Ricorda che l’offerta è limitata a un solo acquisto per partecipante: il costo promozionale è di 10,00 €, mentre la tariffa standard per le singole lezioni è di 20,00 €. Se hai dubbi sulla scelta della classe o necessiti di indicazioni specifiche, gli insegnanti sono disponibili a fornire informazioni e adattare la pratica alle tue esigenze. Praticare con consapevolezza è il primo passo verso un percorso sostenibile di benessere.