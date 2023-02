Fabbisogno calorico giornaliero donna: come non ingrassare

Il calcolo del fabbisogno calorico giornaliero è fondamentale per capire quante calorie assumere durante la giornata in modo da perdere peso e restare in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso in modo sano e naturale.

Fabbisogno calorico giornaliero donna

Calcolare il fabbisogno calorico giornaliero è importante per preservare il proprio benessere psicofisico. Un peso nella norma, infatti, non può che essere un alleato nella vita di tutti i giorni, anche per scongiurare il rischio di incorrere in patologie che sono la conseguenza diretta del peso eccessivo.

Il fabbisogno calorico giornaliero varia in base all’appartenenza di genere e l’età e, in una donna, l’allattamento, la gravidanza, la menopausa, diventano fattori determinanti nel suo indice. E’ importante monitorare il proprio fabbisogno calorico giornaliero perché solo in questo modo si può capire se si sta perdendo peso effettivamente o se il regime alimentare seguito stia effettivamente aiutando a mantenere il peso forma.

Fabbisogno calorico giornaliero donna: consigli

Il modo migliore per calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero è quello di misurare il tasso metabolico basale. In questo modo, poi, sarà più semplice calcolare quante calorie al giorno assumere per mantenere il peso forma e quante calorie assumere, invece, per perdere peso.

Una volta che il proprio obiettivo è stato raggiunto è importante continuare a seguire un regime alimentare sano e mantenere uno stile di vita equilibrato in modo da stabilizzare i benefici ottenuti con la perdita di peso, da un lato, e non compromettere il risultato raggiunto, dall’altro. Mantenere il peso giusto, infatti, è importante per preservare il benessere psicofisico, che è alla base di una vita lunga e in salute.

Fabbisogno calorico giornaliero donna: integratore naturale

Perdere peso può non essere molto semplice perché i fattori che possono influenzare l’obiettivo sono numerosi e possono, per giunta, incontrare degli ostacoli durante il percorso. Misurare il fabbisogno calorico giornaliero è importante anche per questo motivo ma, allo stesso tempo, è fondamentale tener presente che il numero totale delle calorie da assumere durante la giornata varia in base all’età o alla situazione attuale, ad esempio, se si allatta, si è in gravidanza o in menopausa.

Il fabbisogno calorico giornaliero va misurato regolarmente e, soprattutto, quando la situazione cambia. Per facilitare la perdita di peso, poi, può essere importante anche l’assunzione regolare di un integratore alimentare che, da un lato, acceleri il metabolismo, dall’altro, favorisca una perdita di peso sana ed effettiva.

Spirulina Ultra aiuta nello scopo grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Questo integratore è riconosciuto come il migliore del momento ed è anche notificato dal ministero della salute come sicuro. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

un ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.