Lily Rose Depp, conosciuta in tutto il mondo per essere la figlia del celebre Johnny Depp, è una modella e un personaggio della tv americana. Lily Rose è nata nella città francese di “Neuilly-sur-Seine” ma ha vissuto in America. Cosa mangia la modella e attrice?

Lily-Rose Depp: la dieta della figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis

Il piano dietetico di Lily Rose Depp, figlia del celebre attore hollywoodiano, testimonia che seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata è l’unica strategia per ottenere un bel fisico in salute ma anche apprezzabile esteticamente.

Lily Rose Depp si sforza regolarmente di tenere sotto controllo il suo apporto calorico. Lily ama il fast food di tanto in tanto, ma continua anche a provare a consumare una dieta sana. Ma qual è la sua dieta?

La figlia di Johnny Depp ha parlato della sua alimentazione in numerose interviste, chat live su Instagram e altre reti online come YouTube. Lily ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2014 con un’apparizione come comparsa nel film “Tusk”.

Ha vinto il premio come migliore attrice al 4° Los Angeles Film Awards per la sua eccezionale interpretazione in My Last Lullaby (2019).

Passiamo alla sua dieta. Per avere un fisico come quello di Lily Rose Depp è necessario eliminare i carboidrati fabbricati e raffinati e concentrarsi esclusivamente su alimenti sani e puri.

La dieta della modella e attrice, infatti, si basa sui cibi nutrienti che forniscono al corpo nutrienti chiave essenziali come proteine, carboidrati e grassi. Devi prestare attenzione ai carboidrati nel piano alimentare e mantenere la giusta combinazione tra le tue abitudini alimentari per assicurarti che nulla manchi al tuo piano alimentare.

Le componenti più incredibili del piano di perdita di peso di Lily Rose Depp sono le abitudini alimentari e gli orari del sonno. Anche lei però talvolta trasgredisce e si concede junk food, pizze e altri snack.

La dieta di Lily Rose Depp: come si tiene in forma l’attrice

A Lily Rose Depp non piacciono le rigide restrizioni caloriche perché deve mantenersi sempre energica tra un set e l’altro. Tuttavia questo non significa che eviti cibi sani, anche mentre si trova sui set, infatti, segue una dieta scritta e ben pianificata.

Nonostante la modella e attrice abbia una routine frenetica piena di scatti fotografici per pubblicità, riprese per copertine di riviste, eventi e altri impegni, Lily trova il tempo per la sua routine di fitness. Brucia invariabilmente calorie e mantiene un peso equilibrato e sano.

A Lily Rose piace viaggiare con i suoi amici e trascorrere il tempo facendo attività all’aria aperta. Ciascuno dei suoi compiti e orari di lavoro la aiuta nel suo deficit calorico. Tutto le serve per mantenere il suo peso forma.