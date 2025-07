L’importanza di ritrovare il peso forma

Proprio per questo motivo, nonostante possa risultare difficile, può essere un bene impegnarsi per riuscirvi.

Di seguito andremo a scoprire che cos’è il peso forma e perché è importante ritrovarlo.

Che cos’è il peso forma

Quando si parla di “peso forma”, si fa riferimento al peso corporeo ideale per rimanere in salute e sentirsi bene. Com’è facile intuire, si tratta di un valore che cambia da persona a persona, in quanto influenzato da numerosi fattori. In particolare, nel calcolo del peso forma entrano in gioco il sesso dell’individuo, l’altezza, l’età, la costituzione e lo sviluppo muscolare.

Per conoscere il proprio peso forma è possibile ricorrere ai numerosi strumenti disponibili gratuitamente online. Laddove però si desiderasse ottenere una valutazione più precisa e il giusto supporto nel raggiungimento del peso ideale, si dovrebbe fare affidamento su un esperto del settore.

Sovrappeso e rischi per la salute

Come anticipato nell’introduzione, il peso forma non ha un impatto positivo solo sull’estetica del corpo, ma gioca un ruolo molto importante anche a livello di salute.

L’accumulo di grasso legato al sovrappeso tende infatti ad aumentare il rischio di

malattie cardiovascolari, patologie metaboliche e steatosi. Quest’ultima può a sua volta causare danni alla funzionalità epatica, provocare insufficienza renale e aumentare l’incidenza di alcuni tumori. Oltre a questo, il sovrappeso può portare a un aumento del livello di infiammazione generale e allo sviluppo di problemi articolari.

Le conseguenze del sottopeso

Non solo il sovrappeso, ma anche il sottopeso può portare, sul medio o lungo periodo, a problemi di salute non indifferenti. In particolare, un peso corporeo inferiore a quello ideale può incidere negativamente sulla struttura ossea, andando anche ad aumentare il rischio di osteoporosi, e sul cuore, diminuendo la pressione sanguigna e aumentando il rischio di aritmie.

Oltre a questi, il sottopeso può anche:

causare o favorire la comparsa di disturbi ormonali ;

; indebolire le difese immunitarie ;

; rallentare la motilità intestinale ;

; causare una perdita di massa muscolare.

Spesso associate a un peso corporeo troppo basso sono inoltre la stanchezza, l’anemia, la sensazione di freddo, le alterazioni del ritmo sonno-veglia.

Per risolvere il problema è consigliabile rivolgersi al proprio medico curante per escludere la presenza di patologie che potrebbero causare un’eccessiva perdita di peso e farsi seguire da un nutrizionista per riacquistare peso in modo sano.