Lucy Williams, per chi ancora non la conoscesse, è un influencer e blogger di moda e di viaggi con sede a Londra. La guru di bellezza e di stile ha rivelato la sua cura della pelle: ecco la skincare routine di Lucy Williams.

Lucy Williams: la skincare routine semplice ed efficace

Lucy Williams, blogger di moda e influencer seguitissima sui social, è di origine britannica e vive a Londra con il suo ragazzo e il loro cane. La Williams ha iniziato a lavorare nelle riviste come assistente di moda prima di dedicarsi a consigliare tendenze, il tutto mentre lavorava al suo blog di moda nato nel 2011. Alla fine, nel 2013, Lucy è riuscita a trasformarlo nel suo lavoro a tempo pieno, accogliendo sponsorizzazioni e collaborazioni con importanti brand.

Con il suo stile disinvolto, i post social di viaggi stimolanti e i capelli biondi e lunghi, Lucy Williams ha attirato un fedele seguito di amanti della moda, della bellezza e dei viaggi da tutto il mondo che la seguono assiduamente. Ma come si svolge una normale giornata della nota influencer londinese? La conclusione lavorativa avviene intorno alle 18 di sera, dice Lucy Williams, quando torna a casa. I suoi fine settimana, invece, variano in base al periodo, in generale, dice di “mantenere le domeniche di basso profilo”.

Quando si dedica alla cucina, Lucy si prende del tempo extra per preparare qualcosa di nutriente e gustoso come un pollo arrosto o un ramen con quante più verdure e sostanze nutritive possibili, “desidero terminare il fine settimana sentendomi sano e rifornito”, dice l’influencer. Infine dice la stilista londinese nel fine settimane cerca di trovare il tempo la domenica pomeriggio per sfogliare il suo diario e inserire tutti gli appuntamenti da ricordare.

Sui social, come visto, Lucy Williams racconta molto di sé, del suo lavoro e della sua vita. Ecco che introduce la sua skincare, in realtà molto minimal

semplice ma efficace. Infatti, la regola generale di Lucy con la cura della pelle è che “meno è meglio è”, e consiglia “ascolta la tua pelle e pensa anche a come applichi i tuoi prodotti”.

La domenica è l’unico giorno in cui la Williams dice di avere più tempo da dedicare a se stessa e quindi anche alla cura della sua pelle, già bella e sana di natura. L’influencer londinese è dedita alla routine di bellezza poiché crede che tutto parta proprio da come noi trattiamo la pelle. Lucy ricorda che al contrario, da adolescente usava molti ingredienti aggressivi come l’olio di melaleuca e l’amamelide. “Allora era tutta una questione di trucco, mentre ora preferirei di gran lunga spendere soldi per una buona cura della pelle”, confessa.

Ora anche grazie al suo lavoro che consiste proprio nella ricerca di prodotti di bellezza, come per gli outfit, da consigliare a chi la segue, Lucy Williams dice di essere molto più informata sugli ingredienti cosmetici. La sua skincare routine quotidiana inizia lavandosi il viso sotto la doccia con il detergente enzimatico Dr Barbara Sturm, la sera utilizza l’acqua micellare di Kiehl’s per rimuovere il trucco. Quindi utilizzerà uno spray o un tonico per il viso come Balancing Rose di Kora Organics. E non è finita qui.

Lucy Williams e la sua skincare routine: beauty secrets

Una delle influencer di moda più seguite di Londra è Lucy Williams, che in questi anni ha raggiunto un buon seguito in particolare sulla piattaforma Instagram. E’ qui che Lucy diffonde i suoi segreti di bellezza e di stile, dal viso da ragazza acqua e sapone, ma alla quale migliaia di donne ambiscono. Abbiamo visto che la sua skincare routine semplice ma efficace, parte dalla detersione del viso. Ecco gli altri step della sua cura della pelle quotidiana.

Lucy Williams passa alla crema idratante, al momento sta usando Sarah Chapman Dynamic Defense Day Cream e Drunk Elephant Lala Retro Whipped Cream. Conclude sempre con Dr Barbara Sturm SPF50 Sun Drops, mai senza protezione solare! Per il contorno occhi, a cui non presta particolare attenzione come confessa Lucy, preferisce una benda sotto l’occhio, che puoi mettere nella vasca da bagno o quando sei in volo.

“Il multi-mascheramento è qualcosa che mi piace molto, se non ho una buona pelle cerco qualcosa che chiarisca e raffini i pori come Detox Clay Mask di Chantecaille”, dice la blogger di moda. Per questo include anche la maschera rinascimentale di Oskia e il trattamento esfoliante ExfoliKate di Kate Somerville. Infine Lucy ha provato anche alcuni trattamenti diversi e più intensivi per la pelle, tra i migliori ci sono i meso peeling, che hanno reso la sua pelle molto più luminosa e libera dalle impurità.