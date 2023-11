Patry Jordan, regina del fitness e dello sport, ha uno dei canali YouTube più seguiti nel fitness. La personal trainer spagnola ha rivelato la sua dieta sana ed equilibrata e le chiavi per condurre uno stile di vita sano. Ecco come si tiene in forma Patry Jordan.

Patry Jordan: le chiavi per una dieta sana ed equilibrata

Patry Jordan è una delle youtuber spagnole di fitness più seguite in assoluto: ha diversi canali YouTube, tuttavia i suoi principali sono ‘Secretos de Chicas’ e ‘Gym Virtual’ dove ha milioni di iscritti. Prima di iniziare a guadagnare popolarità grazie ai suoi video su YouTube nel 2010, Patry Jordán ha lavorato come estetista e istruttrice di palestra a Girona, la sua città natale, in Spagna, che ha dovuto chiudere a causa della crisi economica che stava attraversando il Paese.

Esperta di bellezza e personal trainer Patry Jordan è ora una figura online più che riconoscibile ma i suoi inizi sono stati molto diversi. “Gym Virtual” è uno dei canali YouTube di questa blogger e influencer spagnola che dopo alcuni anni è senza dubbio diventata uno dei personaggi fitness più conosciuti sui social. Ma non è finita qui. Patry Jordán ha pubblicato diversi libri, in particolare due.

Nel 2015 ha pubblicato il primo il cui titolo, come uno dei suoi canali YouTube, è ‘Girls’ Secrets: Le mie idee di bellezza per brillare ogni giorno‘. Dopo il grande successo della sua guida di bellezza, nel 2019 ha lanciato il suo secondo libro dal titolo ‘Yo puedo con todo’, questa volta dedicato al mondo del fitness, e che offre un piano di routine sportive per 21 giorni e linee guida per seguire una dieta sana ed equilibrata. Scopriamo la dieta consigliata da Patry Jordan.

Iniziare un piano salutare è sempre una buona idea, ma devi scegliere con attenzione il periodo che ti poni come obiettivo. “Sono molto consapevole che i primi 21 giorni sono orribili. Quella persona pigra che tutti abbiamo dentro ti dice di fermarti, di non farlo, che non puoi. Quando superi i 21 giorni inizi ad essere molto soddisfatto con te stesso”; ha confessato la Jordan. Patry Jordán ci offre i suoi 5 consigli nutrizionali principali, descritti anche nel libro:

Scommetti come al solito sul piatto Harvard: composto da 1/4 di proteine ​​(pesce, carne, legumi…), 1/4 di carboidrati (cereali integrali) e 1/2 verdura. Che ci siano sempre più verdure che altro;

Sostituisci lo zucchero con dolcificanti naturali a cui forse non avevi pensato fino ad ora: uvetta, frutta secca, cannella, banana matura, fichi, ecc. Sono buone opzioni per addolcire yogurt e dessert;

Evita le voglie. Otterrai questo risultato mangiando abbastanza proteine, che aiutano a controllare i livelli di zucchero nel sangue e prevengono il desiderio di dolci. Ciò che sazia di più sono i cereali, la frutta secca e le verdure come i broccoli;

Prima dell’attività fisica, mangia carboidrati sani (una manciata di noci o una banana) e dopo l’attività, proteine ​​per rigenerare i muscoli: yogurt con avena e miele, pane integrale con hummus, un frullato, una frittata;

Alcune nozioni di base. Condite le verdure con olio d’oliva, in modo che le vitamine vengano assorbite meglio, soprattutto la D, e aggiungete dei superfood come le alghe ricche di vitamina B12, i germogli (ricchi di grassi insaturi) e i semi di chia.

La personal trainer e fitness influencer Patry Jordan ha detto di non seguire una dieta specifica al momento perché si rifiuta di ridurre gli alimenti che le piacciono di più perché crede che non sia giusto. “Bisogna sempre avere uno stile di vita sano, senza piatti proibiti”, dice Jordan. L’unica cosa che devi sapere è quando e come mangiare quel determinato cibo. Lei, poi, è vegetariana e la sua alimentazione quotidiana si basa sul consumo di piatti sani come proteine ​​vegetali, legumi, una piccola porzione di carboidrati e tanta frutta e verdura.

Patry Jordan e la sua dieta: segreti di fitness

Patry Jordan diventata la personal trainer di migliaia di persone negli ultimi anni, è una delle spagnole più seguite nel mondo dello sport e del fitness. Nonostante avesse già un numero piuttosto elevato di iscritti al suo canale ha raggiunto ancora più popolarità dopo la pandemia per Covid-19. Con l’obbligo di restare a casa, sono stati tanti a cercare in lei una personal trainer.

La Jordán aveva già lavorato come personal trainer per alcuni noti personaggi dello sport come l’ex nuotatrice sincronizzata Gemma Mengual, il canoista Saúl Craviotto, il pattinatore Javier Fernández o l’atleta di sollevamento pesi Lydia Valentín.

Super amata Patry Jordan non è la tipica insegnante di fitness i cui addominali sono scolpiti a tartaruga, né i suoi bicipiti sono oscenamente esagerati, né i suoi quadricipiti sembrano pilastri dorici. La Jordan è una donna dalle curve modellate su un corpo spettacolare che vuole infondere l’importanza di mangiare bene, sano, allenarsi soprattutto per il benessere della mente non solo del corpo ma senza rinunciare ai piaceri della vita.

La Jordan è ricca di passioni, infatti, qualche tempo fa ha lanciato anche un canale beauty con trucchi e consigli di ogni genere. Alla fitness influencer spagnola più seguita piace prendersi cura di se stessa e presta particolare attenzione alla sua pelle. “È sempre meglio prevenire, e per me la cura della pelle è la cosa più importante per vedermi bella”, confessa la Jordan.