Macchie sulla pelle del viso: come eliminarle naturalmente

non sempre è possibile riuscire ad avere un colorito che sia omogeneo e uniforme a causa di alcuni fattori esterni che possono incidere. Alcune volte, sulla pelle del viso si possono formare delle macchie di colore scuro, grandi o piccole. Queste imperfezioni si possono trattare con rimedi naturali e una buona idratazione.

Macchie sulla pelle del viso

Conosciute anche come iperpigmentazione, le macchie sulla pelle sono considerate un problema molto comune che colpisce diversi soggetti. Tendono ad apparire in maniera frequente sia sul viso, sulla fronte e le gote, ma anche nelle mani o altre parti del corpo particolarmente esposte al sole (da qui il nome di lentigo solari, una tipologia di macchia).

Iperpigmentazione è il termine usato per descrivere queste imperfezioni che si manifestano sul viso in maniera irregolare e con colori diversi, a seconda del tipo di macchia cutanea. Appaiono sia sotto forma di macchie, ma anche di chiazze che fanno apparire la pelle non particolarmente uniforme. Possono essere di colore rosso o brunastro e di forma irregolare.

Le persone dalla pelle scura tendono a produrre una iperpigmentazione che si sviluppa in maniera più facile e semplice rispetto a coloro che hanno invece la pelle di colore chiaro. In questo caso, tutto dipende dalla produzione della melanina che tende a essere maggiore nelle persone che hanno una pelle scura.

Una iperpigmentazione che si classifica anche in base al colore e alle dimensioni, come nel caso del melasma che si presenta con grandi chiazze soprattutto sul viso. Una imperfezione che colpisce sia uomini che donne, sebbene il soggetto femminile sia quello più colpito. Si verifica nelle donne in gravidanza per via degli ormoni e degli squilibri degli estrogeni.

Macchie sulla pelle del viso: cause

L’iperpigmentazione, ovvero le macchie che si presentano sulla pelle del viso, dipendono da una produzione non omogenea dell’aumento di melanina che è un pigmento che dona colorito sia alla pelle che ai capelli. La presenza delle macchie è data da una serie di fattori: l’esposizione al sole, l’invecchiamento, i fattori genetici, gli squilibri ormonali, ma riguardano anche l’età e le ferite della pelle.

L’esposizione solare è la causa principale di queste macchie cutanee proprio perché favorisce la produzione di melanina. L’eccessiva esposizione ai raggi del sole senza le dovute precauzioni comporta appunto la presenza di queste macchie sulla pelle del viso. Quando compaiono queste macchie, non si dovrebbe esporsi ai raggi solari poiché tende a peggiorarle.

Un altro dei fattori per cui compaiono le macchie sulla pelle è dato sicuramente dagli squilibri ormonali che si verificano soprattutto nel periodo della gravidanza. In questa fase tende a presentarsi una Iperpigmentazione chiamata melasma, le cui discromie sono molto più evidenti e di colore scuro. L’età e l’invecchiamento della pelle sono un altro dei possibili fattori di questa iperpigmentazione cutanea.

Man mano che il tempo passa, le cellule che producono melanina tendono a diminuire, mentre quelle che rimangono tendono ad aumentare di volume per cui la distribuzione risulta disomogenea. Si tratta di cambiamenti che avvengono maggiormente in coloro che hanno circa 40 anni e che cominciano a notare questo tipo di macchie cutanee sul viso.

Macchie sulla pelle del viso: rimedio

Per contrastare la presenza delle macchie sulla pelle del viso dovute a una serie di fattori, i rimedi naturali sono sicuramente la migliore scelta possibile. Sono consigliate queste soluzioni perché prive di controindicazioni. La migliore è Clear Skin, una crema a base naturale che permette di eliminare le macchie sulla pelle del viso in modo del tutto naturale senza danni all’epidermide.

Un prodotto molto facile da applicare dal momento che basta soltanto un minuto per stenderlo sulla pelle del viso, massaggiare aiutandosi con i polpastrelli delle dita e lasciare che si assorba rapidamente per ottenere gli effetti desiderati. Una formulazione che agisce su tutti i tipi di pelle anche quelli più sensibili. Cattura la melanina facendo in modo che questi inestetismi siano soltanto un brutto ricordo.

Una crema, come si intuisce dal nome, che non solo contrasta e combatte queste imperfezioni della pelle, ma permette anche di schiarirle dando un colorito più omogeneo e uniforme. I risultati si possono vedere sin da subito. Fondamentale essere costanti nell’uso di questo prodotto per poter ottenere tutti i benefici possibili. Un metodo anti-schiarente, lenitivo, riduce i rossori, ha proprietà idratanti e nutrienti per la pelle del viso.

Una formula che si compone di elementi naturali come la papaya che ha proprietà rigeneranti ed energizzanti, agendo come barriera cutanea nei confronti degli agenti esterni; l’aloe che contiene delle sostanze che permettono di contrastare le discromie, oltre ad avere proprietà idratanti e lenitive; la camomilla invece è indicata soprattutto per le pelli più sensibili ed è utile per inestetismi quali l’acne e la couperose e infine la prugna dolce che contrasta l’invecchiamento cutaneo della pelle mantenendola elastica.

Ordinare Clear Skin è molto facile poiché per la sua formulazione esclusiva e originale non è possibile trovarla nei siti internet o negozi. Il solo modo che ha il consumatore per poter beneficiare di questa crema è collegarsi qui alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati attivando la promozione di una confezione al costo di €39, avendo la possibilità di scegliere anche altri pacchetti. Il pagamento è a disposizione con Paypal, carta di credito e i contanti direttamente al corriere alla consegna del prodotto.