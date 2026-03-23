Madonna di San Luca alla materna Grosso: 14 bambini, il cancellone chiuso e la benedizione dalla strada

La mattina del 20 marzo 2026 l’arrivo dell’icona della Madonna di San Luca ha acceso un piccolo terremoto emotivo alla materna comunale Grosso di via Erbosa a Bologna. L’evento, organizzato come tappa della visita cittadina dell’icona, è stato gestito con una soluzione che voleva contemperare due esigenze: il rispetto della laicità dell’istituto e il desiderio di tante famiglie di far salutare ai propri figli l’immagine tradizionale della città. Così è stato chiuso il cancellone d’ingresso e stabilito che l’icona rimanesse all’esterno, con quattordici bambini autorizzati ad avvicinarsi sotto la supervisione di insegnanti e dade.

La scena che si è svolta davanti al cancello è stata semplice e carica di simboli: i piccoli seduti sulle panchine si sono alzati, hanno infilato le braccine tra le sbarre per indicare l’immagine e qualcuno l’ha riconosciuta come la mamma di Gesù. Dalla strada hanno partecipato la confraternita dei Domenichini, il parroco don Milko Ghelli, accoliti e alcuni genitori favorevoli alla visita. L’assessore alla Scuola, Daniele Ara, aveva concordato questa soluzione per evitare lo scontro con i genitori contrari, che avevano invocato la neutralità religiosa degli spazi scolastici.

La mattina alla materna Grosso

L’organizzazione dell’incontro prevedeva che i bambini uscissero per un saluto simbolico e che fosse spiegato loro il significato dell’icona: un passaggio culturale più che liturgico. Tuttavia, quando don Milko ha intonato l’Ave Maria e si è avvicinata la benedizione, è nato un contrasto. Alcune maestre hanno sostenuto che i bambini non conoscevano la preghiera e hanno cercato di riportarli in classe; di conseguenza una parte dei presenti ha percepito gelo e incertezza. L’episodio ha evidenziato la sottile linea tra informazione culturale e pratica religiosa in contesti istituzionali frequentati da minori.

Il momento critico

La vicenda è degenerata in un attimo: dopo l’Ave Maria alcune insegnanti hanno invitato i bimbi a rientrare, mentre il parroco ha fermato l’azione e ha impartito la benedizione dalla strada, rivolgendosi anche ai figli dei genitori che avevano autorizzato l’uscita. Il commento di un genitore presente, «Ma li avevamo autorizzati», riecheggia la sorpresa per una gestione percepita come incongruente rispetto agli accordi. L’assessore Ara, nel ricostruire la vicenda, ha sottolineato che l’intenzione era di mostrare il valore storico e civico della Madonna di San Luca senza trasformare l’incontro in un momento di preghiera obbligatoria per i minori.

La mediazione e il percorso dell’icona

Dopo la breve sosta davanti alla materna, l’icona si è spostata nel parco di Villa Grosso per un incontro pubblico di preghiera e riflessione aperto alla cittadinanza, con la sorveglianza della stazione Navile dei Carabinieri. Il programma cittadino prevedeva altre tappe: visita a Villa Erbosa per pazienti e sanitari, processione all’Ippodromo, un momento all’Hippobingo e la sosta alle Cucine popolari di via del Battiferro. Il calendario includeva inoltre la veglia con la comunità romena ortodossa che avrebbe intonato l’Akatistos e le messe festive del 22 marzo con litania e partenza verso il colle della Madonna di San Luca.

Tappe successive e sicurezza

La presenza di forze dell’ordine e volontari ha accompagnato tutti gli spostamenti dell’icona, segnalando l’attenzione alla sicurezza di persone e fedeli in un contesto urbano. Le tappe in luoghi pubblici e strutture diverse – dalle istituzioni per il sociale alla parrocchia – hanno mostrato come una devozione locale si intrecci con iniziative pubbliche e organizzative, richiedendo coordinamento tra amministrazione, curia e comunità. Le scelte operate cercano di rispettare sia la libertà religiosa sia la sensibilità di chi pretende spazi laici per le attività scolastiche.

Riflessione: la preghiera della Madonna e il senso della presenza

In parallelo alla cronaca locale, vale la pena riportare una meditazione pubblicata il 23 marzo 2026 da don Ottorino Zanon su come la Madonna avesse pregato: un ritratto di una madre che, prima dell’Annunciazione, pregava da creatura umile e poi nei nove mesi in cui portava il Figlio nel cuore, pregava con intensità nuova. Quel passaggio spirituale – tra fiducia e amarezza, tra il ricorso al Signore e il cuore di mamma che si rivolge al cielo – offre una chiave per interpretare la commozione di chi ha visto l’icona: non solo un simbolo religioso, ma l’immagine di una madre che parla con Dio e con la città.

La vicenda davanti alla materna Grosso mette dunque in luce questioni concrete: come contemperare diritti, sensibilità e storia locale; come gestire la partecipazione dei bambini quando genitori e scuola hanno posizioni differenti; e come le immagini sacre continuino a esercitare un ruolo simbolico nella vita cittadina. L’episodio resta un piccolo caso di quotidiana convivenza che invita a confronto e a regole chiare per futuri incontri simili.