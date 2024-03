Maggie Gyllenhaal è una celebre attrice americana, figlia d’arte, del regista Stephen Gyllenhaal e della sceneggiatrice-produttrice Naomi Foner. Sorella del sexy attore Jake Gyllenhaal, a 46 anni Maggie rivela una pelle al top. Ecco la sua beauty routine.

Maggie Gyllenhaal: la beauty routine dell’attrice

Maggie Gyllenhaal, celebre attrice americana, è figlia del regista Stephen Gyllenhaal e della sceneggiatrice-produttrice Naomi Foner nonché sorella dell’attore sexy, Jake Gyllenhaal. Maggie nata a New York classe 1977 è però cresciuta a Los Angeles e appena 15enne debutta in una pellicola diretta dal padre nel 1992, Waterland. L’anno successivo sarà la volta, sempre diretta da suo padre, di Una donna pericolosa.

Durante gli studi presso la Columbia University, Maggie trova il tempo di recitare in un film per la tv sempre diretto dal padre, Homegrown – I piantasoldi. A NY inizia la sua carriera nel mondo del cinema, ha così recitato accanto al fratello in Donnie Darko nel 2001, al fianco di Josh Hartnett in 40 giorni e 40 notti e ne Il ladro di orchidee. Ma è col film Secretary diretto da Steven Shainberg che ottiene il primo ruolo da protagonista. Tra i film di Maggie Gyllenhaal ricordiamo Happy Endings e Il cavaliere oscuro.

Nel 2021 esordisce invece dietro alla macchina da presa con The Lost Daughter, tratto dal libro di Elena Ferrante “La figlia oscura”, che porta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma come si tiene in forma all’età di 46 anni Maggie mostrando una pelle al top? L’attrice americana svela alcuni dei suoi segreti di bellezza tra cui il suo iconico taglio di capelli corti, il pixie cut, e ritiene che bisogna sempre trovare del tempo per fermarsi e mangiare bene, perché questo influisce anche sulla pelle.

Maggie infatti segue una beauty routine efficace ma breve e semplice, prima di tutto passa un olio su pelle bagnata appena uscita dalla vasca o doccia. Secondo step: usa un detergente e una crema idratante naturali a base di calendula lenitiva e curativa. Un semplice regime di cura della pelle per la sua bellezza naturale. Lady Gyllenhaal ammette che diventare un’attrice ha influenzato il suo senso della moda e che ha iniziato a godersi la sua femminilità solo verso la fine dei vent’anni poiché sua madre non era interessata al trucco e nemmeno al “depilarsi le gambe” e non le ha mai insegnato cose di skincare e trucco. Il regime di cura della pelle “less is more” sembra funzionare magnificamente per la meravigliosa Maggie.

Maggie Gyllenhaal e la beauty routine: segreti di bellezza

Maggie Gyllenhaal 46 anni, è diventata celebre come attrice ma questo era inevitabile fosse il suo destino dato che proviene dalla famiglia Gyllenhaal. Ha recitato in diversi film di successo come World Trade Center e Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, dedicandosi anche al teatro e alla televisione. Tra le sue apparizioni ricordiamo Mona Lisa Smile di Mike Newell e poi nel 2004 in Criminal di Gregory Jacobs.

Nel 2005 ha due ruoli importanti in Happy Endings, pellicola in cui dimostra anche ottimi doti canore nell’esecuzione di alcune cover di Billy Joel e in The Great New Wonderful. Nel 2015 Maggie vince il Golden Globe per la miglior attrice in un film tv per The Honourable Woman. Nel 2021 debutta alla regia con il film La figlia oscura, per il quale vince il Premio Osella per la migliore sceneggiatura alla Mostra del cinema di Venezia e ha ricevuto la sua quinta candidatura al Golden Globe, la prima come miglior regista.

L’abbiamo vista anche ne Il cavaliere oscuro, al posto di Katie Holmes. Ma come tiene cura della sua pelle? Maggie, sorella dell’iconico attore Jake Gyllenhaal ha sposato l’attore Peter Sarsgaard, da cui ha avuto due figli. La star americana non nasconde, anche sui social, la sua versione al naturale senza filtri in modo autentico con le sue piccole rughe, le gote arrossate, le occhiaie. Per i segni dell’età Maggie si affida al latte detergente e tonico equilibrante, seguiti dall’applicazione (mattutina e serale) di siero, contorno occhi e crema anti età. Nella sua beauty routine include prodotti a base di niacinamide, acido ialuronico, elastina, collagene, vitamine. Il risultato è una bellezza naturale come Maggie Gyllenhaal.