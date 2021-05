L’olio di noci è un prodotto che si ottiene dalla pressatura a freddo dei gherigli di noce. I suoi impieghi a livello cosmetico sono davvero numerosi, ma in particolare risulta benefico per i capelli. Scopriamo insieme quali sono i buoni motivi per utilizzarlo.

Olio di noci per idratare i capelli

L’olio di noci è un prodotto naturale che risulta davvero benefico per la chioma. Chi ha i capelli secchi e sfibrati dovrebbe usare questo olio con grande costanza in quanto esso riesce a rivitalizzare la fibra del capello idratandolo in maniera significativa.

Chi utilizza questo olio subito dopo aver lavato i capelli ottiene una chioma morbida e lucente, inoltre i capelli risultano anche molto più lisci.

L’azione seboregolatrice del rimedio naturale consente di ridurre la quantità di forfora presente sul cuoio capelluto e di ridurre anche il prurito. Inoltre, l’olio di noce permette di migliorare la crescita dei capelli, di conseguenza un suo utilizzo costante permette di avere una chioma folta e voluminosa.

Olio di noci come tinta naturale per i capelli

Usare questo olio naturale sui capelli non consente solo di migliorarne la salute, ma anche di dondare delle sfumature rossicce e castane.

Chi ha i capelli scuri infatti può usare l’olio di noci sulla chioma per rendere il colore più intenso e caldo. Risulta ottimo se miscelato con l’hennè.

La presenza di naftochinoni che si trovano nel prodotto insieme con la cheratina, consentono di ottenere un riflesso bruno e scurente.

Come utilizzare l’olio di noci per i capelli

L’olio di noce può essere massaggiato direttamente sul cuoio capelluto allo scopo di migliorare la salute dei bulbi piliferi e di eliminare la forfora.

Frizionando l’olio con movimenti lenti e circolari si attiva anche la microcircolazione andando a velocizzare la crescita dei capelli.

Potete anche utilizzare questo olio per realizzare una maschera per capelli idratante. Per farlo vi consigliamo di mescolare l’olio di noce con un tuorlo d’uovo e poi applicare il composto su tutte le lunghezze. Avvolgete poi con un asciugamano e successivamente risciacquate.