L’anguria è uno dei frutti estivi soprattutto più amati di sempre. Ogni estate, infatti, si è alla ricerca dell’anguria anche come alleato contro ritenzione idrica e cellulite. Mangiare tanta anguria fa ingrassare?

Mangiare tanta anguria fa ingrassare? La verità sul prezioso alleato contro ritenzione idrica e cellulite

L’anguria o cocomero è un frutto buono e idratante, amico della linea e pieno di virtù benefiche. È uno dei frutti più indicati per essere gustati nel periodo estivo. E’ vero che mangiare tanta anguria fa ingrassare? No. Le calorie dell’anguria sono appena 16 per 100 g di cocomero. Inoltre, è composto per il 95% di acqua ma contiene anche vitamine, sali minerali e antiossidanti come il licopene.

Le sue caratteristiche nutrizionali lo rendono un frutto ideale perché favorisce l’idratazione corporea e integra in maniera naturale i microelementi di cui il nostro organismo ha bisogno.

Il cocomero è anche perfetto per chi segue una dieta ipocalorica. Oltre ad offrire un rapido senso di sazietà, grazie all’abbondanza di acqua, possiede effetti diuretici e drenanti e, come abbiamo visto, un apporto calorico molto limitato. Gli zuccheri sono appena 3 g per 100 g e sono praticamente assenti grassi e proteine.

Con appena 16 Kcal per 100 g è invece perfetto per chi deve perdere peso. Fa parte, infatti, a pieno titolo dei frutti meno calorici che la natura ci offre ma ricchi di micronutrienti. Tuttavia, anche se non fa ingrassare, è sempre bene non mangiarne in gran quantità, ma consumarlo con moderazione all’interno di una dieta bilanciata.

La presenza dell’acqua e di sali minerali come il potassio rende l’anguria anche il frutto ideale per chi fa sport, per recuperare i liquidi persi durante l’attività fisica e reintegrare gli elettroliti.

Fa ingrassare mangiare tanta anguria? La verità e le dosi

In generale mangiare anguria fa bene e non fa ingrassare, anzi ma è importante considerare la dimensione delle porzioni per gestire l’apporto calorico complessivo.

Infatti, una porzione moderata di cocomero è di circa 150-200 grammi, che corrisponde a più o meno 1-2 fette medie. Questa quantità contiene tra le 25 e le 32 calorie. Perfetto come spuntino la mattina o il pomeriggio o per soddisfare la voglia di dolce dopo i pasti.

Ma anche a colazione, magari associato a uno yogurt bianco o sotto forma di frullato o centrifugato insieme ad altri frutti, come ad esempio l’ananas o le fragole. Riassumendo anche se l’anguria non fa ingrassare, è importante non esagerare e consumare la quantità giusta che ti fa sentire sazia ma non piena, anche per non affaticare la digestione.