La papaya fermentata possiede interessanti proprietà cosmetiche per i capelli, grazie ai preziosi nutrienti in esso contenuti. Scopriamone insieme i benefici.

Papaya fermentata sui capelli: i benefici

La papaya fermentata è un integratore alimentare ricavato dal frutto tropicale. Quest’ultimo è ricco di proprietà benefiche per l’organismo, e la fermentazione ne potenzia le caratteristiche.

La papaya fermentata, infatti, è un ottimo antiossidante, con potenti proprietà anti-age, utili non solo per la pelle ma anche per i capelli. Vediamo quindi quali sono gli effetti benefici della papaya fermentata sui capelli.

Papaya fermentata per capelli voluminosi, forti e morbidi

La papaya fermentata produce diversi effetti benefici sui capelli. Il frutto, essendo ricco di sostanze nutritive, è in grado di rinforzare i capelli, contrastandone la caduta e il diradamento.

Per ottenere questo effetto, basta aggiungere la papaya fermentata alla propria dieta, oppure utilizzare prodotti cosmetici a base di papaya, appositamente studiati per la cura dei capelli.

La papaya fermentata contribuisce anche a rendere i capelli morbidi e setosi al tatto, donando al tempo stesso lucentezza alla chioma. Inoltre, il frutto tropicale fermentato nutre a fondo i capelli, donando volume e corposità. Perciò, in caso di capelli sfibrati, piatti o sottili, si consiglia di mangiare la papaya quotidianamente, per rendere la chioma più spessa.

Papaya fermentata per capelli puliti e senza forfora

La papaya fermentata possiede anche un interessante proprietà antiforfora, perché ne limita la produzione. La papaya fermentata, infatti, nutre in profondità i capelli, evitando così che la cute si secchi e che produca forfora in eccesso.

Il frutto tropicale è ricco di vitamine, minerali ed enzimi, tutte sostanze utili per rimuovere lo sporco e l’untuosità in modo efficace e sicuro. Utilizzando la papaya fermentata, inoltre, si evita l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi che disidratano il capello.

Il frutto è anche un ottimo rimedio per rimuovere residui di prodotti detergenti e prodotti chimici, in modo da rendere la chioma più morbida e lucida naturalmente.

Gli effetti benefici della papaya fermentata sui capelli si possono ottenere semplicemente mangiando il frutto in maniera regolare, oppure utilizzando dei prodotti appositi per la cura dei capelli a base di papaya.

In alternativa, è possibile realizzare un trattamento fai da te per capelli a base di papaya. Basta frullare insieme una papaya, un cucchiaio di miele e del latte di cocco, quanto basta per ottenere un composto omogeneo e morbido ma non liquido. Applicate il tutto sui capelli e lasciate in posa per almeno 30 minuti, poi risciacquate con abbondante acqua.