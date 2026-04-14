Medici di famiglia in FVG: perché i modelli organizzativi variano sul territorio

Il Friuli‑Venezia Giulia presenta una mappa sanitaria fatta di contrasti: territori urbani affiancano zone montane e interne, con ricadute dirette sull’organizzazione dell’assistenza. Nel dibattito promosso dalla Società italiana di medicina generale (Simg) emerge la preoccupazione che modelli diversi di organizzazione possano tradursi in disomogeneità nell’accesso alle cure. Il confronto, previsto a Trieste il 18 aprile, punta a mettere a confronto esperienze locali, criticità e possibili soluzioni per garantire una presa in carico continuativa dei pazienti.

La geografia e la demografia della regione condizionano le risposte sanitarie: aree come la Carnia mostrano come la distanza tra gli ambulatori e la bassa densità abitativa rendano più difficile la gestione dei pazienti, in particolare quelli cronici e fragili. Con circa il 27% della popolazione sopra i 65 anni, il territorio si trova a dover fronteggiare aumenti significativi dei bisogni assistenziali, ponendo il medico di famiglia al centro della risposta quotidiana e della continuità delle cure.

Caratteristiche territoriali e impatto sulla presa in carico

Le differenze tra zone costiere, aree urbane e zone montane generano esigenze assistenziali diversificate: dove la popolazione è più anziana e sparsa sul territorio, la necessità di servizi di prossimità cresce. Il processo di centralizzazione ospedaliera verso i grandi centri ha ulteriormente spostato il baricentro della gestione clinica sulla medicina territoriale. In questo contesto, la capacità organizzativa delle aziende sanitarie locali diventa cruciale per mantenere livelli omogenei di assistenza e per evitare ricorsi impropri all’ospedale.

Conseguenze per i pazienti fragili

I pazienti con multiple comorbilità sono i più esposti alle inefficienze organizzative: la gestione della cronicità richiede processi coordinati, monitoraggi regolari e percorsi personalizzati. Le soluzioni locali non coordinate possono tradursi in discontinuità terapeutiche e difficoltà nell’accesso a visite e follow‑up. Per questo motivo la presa in carico continuativa da parte della medicina generale è considerata uno degli assi prioritari per migliorare gli esiti di salute.

Criticità organizzative e soluzioni emergenti

Un nodo centrale riguarda la varietà dei modelli organizzativi adottati nel territorio, spesso differenti anche tra aree geograficamente vicine. Secondo il segretario regionale della Simg, Luca Maschietto, la scarsa comunicazione tra aziende sanitarie rischia di generare disparità assistenziali in una regione dalle dimensioni contenute. In alcune realtà la carenza di medici ha portato alla nascita di Ambulatori Sperimentali di Assistenza Primaria, nati come risposta emergenziale per i pazienti senza medico di famiglia.

Ambulatori sperimentali: soluzione temporanea

Gli Ambulatori Sperimentali di Assistenza Primaria sono stati pensati per tamponare situazioni di emergenza legate alla carenza di personale. Pur essendo comprensibili in fasi di criticità, questi modelli non sostituiscono la relazione continuativa tra medico e paziente che caratterizza la medicina generale. La continuità assistenziale, basata sulla conoscenza del paziente e sulla gestione proattiva delle malattie croniche, rimane un valore irrinunciabile per la sostenibilità del sistema.

Case della Comunità e prospettive di integrazione

Le Case della Comunità sono indicate come una opportunità per consolidare la rete territoriale: se progettate con il coinvolgimento effettivo della medicina generale, possono diventare centri per la presa in carico proattiva dei pazienti cronici, favorendo la collaborazione tra medici di famiglia e specialisti. Per il presidente nazionale Simg, Alessandro Rossi, è essenziale che la medicina generale partecipi attivamente alla progettazione e al funzionamento di questi presidi per evitare che diventino semplici contenitori organizzativi senza reale integrazione clinica.

Il congresso Simg a Trieste del 18 aprile rappresenta un’occasione per mettere sul tavolo temi pratici e organizzativi: dalla gestione del diabete e delle malattie respiratorie all’appropriatezza terapeutica, dalla prevenzione e vaccinazioni per gli adulti al contrasto dell’antibiotico‑resistenza. Non mancheranno sessioni dedicate all’uso dell’intelligenza artificiale nelle cure primarie e laboratori pratici come la simulazione clinica, con l’obiettivo di rafforzare competenze operative utili nella pratica quotidiana. Il filo conduttore resta la ricerca di modelli più omogenei ed efficaci per garantire ai cittadini una sanità territoriale realmente accessibile e sostenibile.