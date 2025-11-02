Meditazione e Consapevolezza: Percorsi Trasformativi per la Crescita Personale

Nel mese di novembre, il Frantoio Rosso Ipogeo di Martina Franca ospiterà un ciclo di incontri unici, dedicati alla meditazione, alla consapevolezza e al benessere interiore. Questi eventi, condotti da esperti del settore, sono pensati per chi desidera riscoprire l’armonia tra corpo, mente e spirito, attraverso pratiche ispirate a tradizioni antiche e olistiche.

Il programma delle sessioni

Dal 9 al 30 novembre, ogni domenica si svolgeranno incontri dalle 17:00 alle 19:00, in un ambiente suggestivo e accogliente. Di seguito, il calendario dettagliato delle sessioni:

9 novembre – Introduzione alla meditazione

La prima sessione si concentrerà sulla concentrazione, sulla meditazione e sulla gratitudine. Sarà un’opportunità per apprendere tecniche pratiche che aiutano a risvegliare la verità interiore. I partecipanti sono invitati a indossare abbigliamento comodo e a portare un tappetino o un piccolo cuscino per una maggiore comodità durante le pratiche.

16 novembre – Meditazione Vipassana

La seconda settimana sarà dedicata alla meditazione Vipassana, una tecnica millenaria che insegna a osservare i pensieri senza giudicarli. Questo approccio, che significa “chiara visione profonda”, aiuta a sviluppare una connessione più profonda con il proprio io attraverso l’osservazione del respiro e delle sensazioni corporee. Durante l’incontro, ci saranno momenti di meditazione seduta e camminata nel suggestivo contesto dell’ipogeo.

Approfondimenti sulle pratiche di meditazione

Il ciclo prosegue con sessioni che esploreranno diverse modalità di unione tra corpo e mente. Queste pratiche sono fondamentali per chi desidera approfondire la propria esperienza meditativa e scoprire nuove forme di benessere.

23 novembre – Yoga e meditazione profonda

Il terzo incontro sarà focalizzato sulla pratica dello yoga e sulla meditazione profonda. Attraverso esercizi di respirazione e tecniche di concentrazione, i partecipanti avranno l’opportunità di riscoprire il significato della vita e di aprirsi alla gioia del momento presente. L’interazione tra corpo e mente sarà al centro di questa sessione, invitando tutti a esplorare la domanda “Chi sono io?”.

30 novembre – Shiatsu e bagni di Gong

Infine, l’ultimo incontro del ciclo sarà condotto da Nunzia Galanda del Litto, specialista in suonoterapia e Shiatsu. Durante questa sessione, i partecipanti potranno beneficiare di tecniche di rilascio delle tensioni, attraverso l’armonizzazione delle vibrazioni dei Gong e il contatto consapevole. Nunzia, con una formazione presso la International School Shiatsu di Padova, porterà un’esperienza unica di riequilibrio energetico.

Dettagli di partecipazione e informazioni

Ogni incontro avrà un costo di partecipazione di €20.00, offerta consapevole. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente i conduttori:

Francesco Russo: +39 328 663 3876 | www.francescorusso.com

Nunzia Galanda del Litto: [email protected] | +39 347 825 6145

Ida Sansone per planning e itinerari: +39 375 661 4137

La partecipazione a queste sessioni offre un’importante opportunità per scoprire il potere della meditazione e del contatto consapevole, contribuendo a un benessere duraturo.