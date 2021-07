La melagrana è un frutto molto apprezzato per via del suo sapore e anche per i benefici che offre all’organismo. Oltre ad essere in grado di migliorare la salute, la melagrana è anche capace di migliorare l’aspetto della pelle. Scopriamo quali sono le proprietà che la rendono ottima per la cute.

Melagrana per una pelle sana e bella

La melagrana è ideale per chi ha pelle secca in quanto il suo succo è consigliato per chi ha la cute screpolata e molto irritata. Il frutto stimola anche la proliferazione dei cheratinociti e difende l’elastina presente nella pelle. Proprio per questo la cute risulta essere particolarmente soda e tonica dopo il suo utilizzo.

Anche chi ha la pelle grassa e soffre di acne può ottenere dei vantaggi dalla melagrana.

Essa è ricca di vitamina C e quindi regola in modo naturale la produzione di sebo, ossia della sostanza oleosa che provoca la formazione di brufoli.

Melagrana: frutto ricco di antiossidanti per la pelle

Il frutto è ricco di antociani, tannini e acido ellegico. Questi tre polifenoli sono in grado di proteggere la pelle favorendo la rigenerazione cellulare e influenzando in modo positivo la salute della pelle. La melagrana è quindi un antinfiammatorio naturale che rende la pelle sana e luminosa.

Proprietà anti-età della melagrana

La melagrana è in grado anche di mantenere la pelle giovane più a lungo grazie alle sue proprietà anti-età. Questo frutto infatti si rivela molto utile perchè oltre a favorire la creazione di nuove cellule, riesce anche ad idratare a fondo la cute mantenendola sana e bella da vedere.

Il frutto è in grado anche di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari.

I raggi del sole infatti spesso causano rughe, segni e macchie che rendono la pelle più vecchia di quello che sarebbe in realtà.