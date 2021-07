La tisana alla salvia è una bevanda ricca di benefici per la salute. Bere regolarmente questa tisana permette di migliorare in modo importante lo stato di salute dell’organismo. Le proprietà contenute nella salvia sono molte e proprio per questo bere questa bevanda con regolarità è utile.

Tisana alla salvia contro i disturbi dello stomaco

La tisana alla salvia è in grado di migliorare la digestione e inoltre riduce anche i gonfiori. Proprio per questo motivo consigliamo di consumare questa bevanda alle donne durante il ciclo mestruale.

Succede spesso dopo i pasti abbondanti di sentirsi gonfi e di provare dolore di stomaco. Per migliorare la situazione consigliamo di bere una tisana alla salvia . La salvia infatti è un ottimo rimedio naturale contro i problemi allo stomaco e proprio per questo consigliamo di sfruttarne i benefici.

Tisana alla salvia per prevenire l’invecchiamento

La salvia è ricca di antiossidanti in grado di rallentare il processo d’invecchiamento delle cellule presenti nell’organismo. Bere con regolarità la tisana alla salvia quindi consente di contrastare l’azione dei radicali liberi, causa principale dell’invecchiamento.

Questa bevanda aiuta anche a migliorare la memoria e a prevenirne la perdita. La memoria a breve termine infatti ottiene dei vantaggi in quanto la salvia è ricca di acetilcolina, un enzima che aiuta la comunicazione fra le varie parti del cervello.

Tisana alla salvia per detergere il cavo orale

La tisana alla salvia è ideale per detergere il cavo orale in modo efficace. Bere con regolarità questa bevanda consente di migliorare la propria igiene orale e la freschezza del cavo orale. I benefici della salvia in questo senso sono molto noti, infatti viene da sempre utilizzata nella realizzazione di dentifrici e di colluttori.

La tisana alla salvia può essere anche utilizzata per fare dei gargarismi e quindi per detergere il cavo orale.

Ricordate in questo caso di non dolcificare la bevanda.